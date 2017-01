ZEUS & Beelzebeat + No One Knows Set aprono la stagione 2017 all’Ex Metropolis

Dopo tre anni di attività interregionale,

i Sotterranei tornano nel luogo dove tutto è iniziato.



Gli Zeus aprono la stagione 2017 all’Ex Metropolis

È ufficiale. La città lo sa. Ormai siamo tornati. E siamo tornati di nuovo. Un tempo era il Metropolis, oggi si chiama HUB – Culture, Food and Sport. Il 12 gennaio la prima data della stagione 2017. Ospiti due band dal volume facile.

Non siamo riusciti a fare feste come quelle da nessun'altra parte, quindi ci siamo tornati. Un tempo era il Metropolis, oggi si chiama HUB - Culture, Food and Sport.



LIVE

ZEUS

Me†al In Opposition. Luca Cavina (Calibro 35, Craxi, Incident on South Street): Bass. Paolo Mongardi (Fuzz Orchestra, FulKanelli, Ronin, Jennifer Gentle, Le Luci Della Centrale Elettrica): Drums. Dall’Olimpo del Post Hardcore italiano ai bassifondi patavini.



www.zeuspower.it

facebook.com/zeusband



BEELZEBEAT

From Venezia Hardcore Festival. Grindabilly / Noise / Psychobilly / R’n’R out of control. Presenting: Mondo Trasho Or A Strange Walk On The Filthy Side.

facebook.com/Beelzebeat



DJ-SET

No One Knows, all night long.

Sotterranei

Back to Ex Metropolis

ZEUS & Beelzebeat + No One Knows Set

12 gennaio 2017, ore 21

HUB - Culture, Food and Sport

Via Diego Valeri 9, Padova

EVENTO FACEBOOK