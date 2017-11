“Wanted – Un’altra storia”, Zucchero in concerto in fiera a Padova

Zucchero torna live in Italia nel 2018 con “WANTED – Un’altra storia” il tour nei palasport delle principali città italiane Dopo aver incantato durante il Black Cat World Tour oltre 1 milione di spettatori in tutto il mondo con 137 concerti in 5 continenti e aver realizzato il record di ben 22 show all’Arena di Verona in 12 mesi, Zucchero torna live in Italia nel 2018 con “Wanted – Un’altra storia”.

26 febbraio – Arena Spettacoli PD Fiere – PADOVA

28 febbraio – Pala Alpitour – TORINO

2 marzo – Mediolanum Forum di Assago – MILANO

3 marzo – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

5 marzo – Adriatic Arena – PESARO

7 marzo – Pala Lottomatica – ROMA

8 marzo – Pala Sele – EBOLI (SA)

10 marzo – Pal’Art Hotel – ACIREALE (CT)

12 marzo – Pala Florio – BARI

13 marzo – Unipol Arena – BOLOGNA

Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 11 di martedì 21 novembre e dalle ore 11 di venerdì 24 novembre nei punti vendita e prevendite abituali.