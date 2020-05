Arrivano i digital evangelist: gli esperti digitali a disposizione per dubbi e consigli

Despar e Fondazione Comunica continuano a lavorare ad un obiettivo comune: contribuire alla diffusione delle competenze digitali nel territorio, soprattutto in questo periodo, perché nessuno deve essere lasciato indietro!

Ogni lunedì e venerdì online

In attesa di DIGITALmeet, il più grande festival del digitale del Nordest, ecco una nuova opportunità: un esperto digitale a disposizione! Per questo motivo, vengono promossi degli incontri a tu per tu che si svolgeranno ogni lunedì e venerdì online.

Come fare

Basta scegliere il tema che più interessa e prenotare l'incontro individuale con il digital evangelist, che risponderà a tutti i dubbi! Tutti gli incontri sono gratuiti e hanno una durata di 15 minuti.

Scegli il tema e la data

- A tu per tu con la DesparTribù:

Venerdì 29 maggio

- WhatsApp Video:

Lunedì 1 giugno e Venerdì 5 giugno

- Whatsapp:

Lunedì 8 giugno e Venerdì 12 giugno

-Facebook Messenger video call:

Lunedì 15 giugno e Venerdì 19 giugno

-Instagram:

Lunedì 22 giugno e Venerdì 26 giugno

Gli slot a cui partecipare

Lunedì:

dalle 10.30 alle 10.45

dalle 10.50 alle 11.05

dalle 11.10 alle 11.25

dalle 11.30 alle 11.45

dalle 11.45 alle 12.05

Venerdì:

dalle 17.30 alle 17.45

dalle 17.50 alle 18.05

dalle 18.10 alle 18.25

dalle 18.30 alle 18.45

dalle 18.45 alle 19.05

Istruzioni per l'utilizzo e il collegamento con la piattaforma zoom

Vai al link e compila il form di registrazione.

Il giorno prima dell'evento, riceverai via email il link per accedere allo streaming. Ti verrà inviato anche 15 minuti prima dell'inizio del live. Attenzione: verifica la cartella spam con mittente Fondazione Comunica

Si può accedere alla piattaforma direttamente dal browser se lo si utilizza sul computer, o scaricando l'applicazione Zoom gratis per Android e iOS.

E' necessario andare sullo store delle app (si chiama App store sui dispositivi iOS, Play Store su quelli Android) e cercare "Zoom cloud meeting". Poi scaricare e installare la app, contraddistinta da una icona azzurra con il simbolo di una videocamera bianca all'interno.

Tramite mail riceverà il link per il collegamento. E' sufficiente cliccare il link all'orario stabilito per il suo incontro. Si aprirà automaticamente l'applicazione Zoom e ci si ritroverà già dentro "l'aula virtuale".

Per qualsiasi informazione sulla registrazione o sull'accesso contattare la segreteria organizzativa via mail all'indirizzo fondazionecomunica@gmail.com

Info web

Fondazione Comunica

Via Savelli, 28 Padova

fondazione@fondazionecomunica.org

www.fondazionecomunica.org