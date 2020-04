“Atelier Toselli 3.0”: workshop gratuiti online per videomakers, artigiani digitali e sviluppatori

Il makerslab di Progetto Giovani, pg toselli 3.0, da piazza Caduti della Resistenza, continua a proporre le sue attività ai tempi del Covid-19. Dall’8 al 23 aprile, quattro videoconferenze per videomakers, artigiani digitali e sviluppatori under 35: le nuove tecnologie, nel contesto dell’emergenza Covid, a servizio della crescita personale e professionale per dare continuità alle attività che durante l’anno si svolgono negli spazi del makerslab PG Toselli 3.0 di Piazza Caduti della Resistenza o presso la sede di via Altinate.

Come partecipare

Per garantire la serietà e la professionalità che contraddistinguono il lavoro dei formatori degli Atelier Toselli, tuttavia, e per far fronte alle peculiarità del mezzo, la partecipazione è riservata a massimo 15 persone per workshop. La registrazione si effettua attraverso i moduli presenti nel dettaglio di ciascuna lezione, su www.progettogiovani.pd.it. Gli iscritti ricevono una comunicazione con le indicazioni per la connessione.

I temi

I quattro workshop affrontano alcuni degli argomenti più ricercati negli ambiti della produzione digitale: consigli per aspiranti videomakers, a cura di Karma Gava. Tre incontri da mercoledì 8 aprile. Un’introduzione teorica ai diversi generi audiovisivi e alle varie fasi di creazione, attraverso consigli ed esempi concreti. In particolare, si affrontano i temi: l’intervista, il cortometraggio di finzione, il documentario. Alle porte di Hollywood. Storie di cinema low-budget a Los Angeles, a cura di Salvatore Frisina. Mercoledì 15 aprile. Il racconto del cinema indipendente, dalla U.C.L.A al Sundance, al set dell’ultimo videoclip di Demi Lovato. Modellazione 3D intuitiva con TinkerCAD, a cura di Paolo Aliverti. Giovedì 16 aprile. Il workshop affronta la modellazione con un approccio innovativo e semplificato che permette ai partecipanti di comprendere in modo intuitivo come disegnare in 3D.

Crea un’app per il tuo smartphone in 5 minuti, a cura di Paolo Aliverti. Giovedì 23 aprile. Da oggi, grazie a sistemi come MIT AppInventor o Thunkable, non è necessario saper programmare per realizzare una semplice app. I partecipanti, guidati dal formatore, potranno sperimentare diverse possibilità realizzando varie applicazioni e imparando la programmazione a blocchi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info web

http://www.progettogiovani.pd.it/atelier-toselli-3-0-edizione-2020/