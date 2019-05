Audizioni Dreaming Academy: due occasioni imperdibili per professionisti e aspiranti

Dal mese di giugno 2019, le novità dal sapore internazionale si integreranno al classico programma didattico e alla locale programmazione artistica con due occasioni imperdibili: una lavorativa per professionisti ed una formativa, per gli aspiranti professionisti che vogliono fare del proprio sogno la propria professione.

Per i professionisti

Dedicata ai professionisti del settore è la call di domenica 2 giugno , in cui si terranno le audizioni per il rinnovamento del cast di Le magie di Omnia, il musical fantasy scritto, diretto, e prodotto dalla Dreaming Academy che ha debuttato a maggio 2018. In particolare si cercano attori e performers per i ruoli e l’ensemble, con spiccata propensione per l’acrobatica e la danza.

L’audizione prevede l’invio del curriculum con foto in primo piano e a figura intera a casting@dreamingacademy.it. Non saranno visionati video o ascoltate precedentemente tracce audio. A seguito dell’invio verrà dato l’orario di convocazione presso la sede della Dreaming Academy, via Montà 75 a Padova. L’audizione per l’Ensemble, invece si svolgerà dalle 15 alle 17 e prevederà l’insegnamento di una coreografia e di un brano corale al momento. L’audizione per i Ruoli inizierà dalle ore 17 e richiederà la preparazione di due brani, l’insegnamento di una coreografia al momento e la preparazione di due monologhi.

L'offerta formativa dell’accademia

La seconda grande occasione è invece rivolta a chi desidera mettersi seriamente in gioco con l’offerta formativa dell’accademia! Dal mese di Aprile prosegue infatti la sessione di audizioni per l’anno accademico 2019/2020, allo scopo di selezionare nuovi allievi che intendano intraprendere il percorso formativo per specializzarsi nello studio delle Arti Sceniche e Performative. La grande novità di questa sessione è la messa in palio di 10 borse di studio al 100% per il prossimo anno accademico, in virtù dell’inserimento dell’offerta formativa nell’ambito della progettualità nazionale ed europea.

Le audizioni si terranno domenica 16 giugno sempre presso la Dreaming Academy, via Montà 75 a Padova. Per ragioni organizzative, è obbligatorio prenotare la propria audizione, contattando la segreteria dell’Accademia per concordare giorno e orario nel quale presentarsi per partecipare alla giornata accademica. L’audizione consiste in 3 prove: una prova di danza, una prova di canto, e una prova di recitazione.

In breve

2 giugno: casting per la produzione professionale "Le Magie di Omnia - Il Musical";

16 giugno: audizioni per il nuovo anno accademico.

Dreaming Academy

Dal 2012 l’Accademia di Musical e Spettacolo di Padova, Dreaming Academy ha l’obiettivo di formare tutti coloro che vogliono fare del Musical e dello Spettacolo la loro professione. La Dreaming Academy persegue questo obiettivo tramite un percorso formativo di qualità, ottenuto dal legame diretto con la RSL di Londra che le ha permesso di ottenere il riconoscimento internazionale del diploma, rilasciato al termine del triennio accademico e con gli altri enti formativi londinesi quali il West End On Demand e The London Dance Company , grazie al quale ogni anno la Dreaming Academy riesce a proporre moltissimi stage di approfondimento e settimane intensive di workshop con artisti dai più famosi cast del West End di Londra, offrendo anche diverse opportunità lavorative tramite il rapporto con Becky Barrett Management

Gallery