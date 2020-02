British Institutes Padova, riprendono le attività didattiche

Facendo riferimento ai chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute e della Regione del Veneto dopo questa settimana di dovuta interruzione delle attività in via precauzionale, si conferma la ripresa delle attività didattiche come consueto da lunedì 2 marzo. “See you soon”.

