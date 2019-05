Spaziodanza Summer Camp, la formazione estiva dedicata all’arte coreutica per bambini e adolescenti

Spaziodanza, scuola di danza diretta da Laura Pulin e Antonella Schiavon organizza a Padova un campo estivo dedicato all’arte coreutica per bambini e adolescenti dagli 8 ai 18 anni. Tra i docenti Beatrice Carbone, prime ballerine del Teatro La Scala di Milano, Petra Conti, già Prima Ballerina alla Scala e attualmente Resident Principal Guest al Los Angeles Ballet, CA, e Alex Atzewi, ballerino e coreografo per la sua Compagnia New Dance Concept. Le iscrizioni chiudono sabato 15 giugno.

Affermava Melissa Hayden, per molto tempo prima ballerina del New York City Ballet, che «Imparare a camminare ti rende libero. Imparare a danzare ti dà la libertà più grande di tutte: esprimere con tutto il tuo essere la persona che sei».

Ed è pensando all’arte coreutica come imprescindibile momento di formazione personale che Spaziodanza, scuola di danza professionale da Laura Pulin e Antonella Schiavon, ha deciso di organizzare un vero e proprio campus estivo, che si terrà nella sede della scuola in via Riello 5/A (Padova) dal 1 al 5 luglio 2019, dedicato a bambini e adolescenti dagli 8 ai 18 anni di età.

Da oltre trent’anni impegnata a portare nelle Scuole Primarie e Secondarie di Padova e provincia la danza come esperienza di educazione al movimento con il progetto “Il Palcoscenico in Classe”, la scuola ha pensato il proprio Summer Camp come un stage intensivo di danza classica, contemporanea e repertorio classico con Maestri di alto rilievo e fama internazionale, offrendo anche un programma speciale anche per i più piccoli dalle 8.30 alle 16.30 con lezioni di danza classica, danza contemporanea, hip hop e acrobatica. Come in un vero campus, gli allievi potranno passare insieme tutta la giornata, mangiare a scuola e seguire le lezioni.

Arricchisce il programma, accanto ai docenti di Spaziodanza, la presenza di tre maestri d’eccezione: Beatrice Carbone, Prima Ballerina solista del Teatro La Scala di Milano; Petra Conti, già Prima Ballerina alla Scala e attualmente Resident Principal Guest al Los Angeles Ballet, CA; e Alex Atzewi, ballerino e coreografo per la sua Compagnia New Dance Concept e dal 2002 insegnante per il balletto di Milano di Carlo Pesta a cura della produzione moderna.

Un'occasione per continuare lo studio della danza anche durante la stagione estiva e confrontarsi con nuovi metodi di insegnamento che arricchiscono la tecnica e conoscenza di ogni danzatore.

Le iscrizioni chiudono sabato 15 giugno.

