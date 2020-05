Centri estivi 2020 a Polverara: ecco tutte le informazioni utili e come fare la preiscrizione

Dopo alcune settimane di lavoro il comune di Polverara è pronto ad aprire le preiscrizioni ai centri estivi, per i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che si terranno dal 15 giugno al 14 agosto. Per poter svolgere i centri estivi nel massimo rispetto dalla normativa (linee guida per il contenimento del Covid-19), e poter dare la possibilità a quante più famiglie di accedere a questo servizio, quest’anno ci saranno alcuni importanti cambiamenti.

L’organizzazione

Intanto una conferma, anche quest’anno i centri estivi organizzati dal comune di Polverara saranno gestiti dall’Associazione Pippicalzelunghe, associazione molto professionale e con la quale da alcuni anni esiste una collaborazione e che riscuote sempre un alto grado di apprezzamento da parte delle famiglie e dei bambini per la qualità dell’offerta.

La collaborazione con la parrocchia

Il primo cambiamento molto positivo è che i centri estivi saranno organizzati anche con la collaborazione della parrocchia San Fidenzio, che metterà a disposizione ulteriori spazi rispetto a quelli tradizionalmente usati.

I gruppi

Saranno organizzati gruppi fissi di bambini e ragazzi che variano da 6 a 8 bambini, a seconda della fascia di età, e tipologia di frequenza. Ogni gruppo avrà il proprio educatore di riferimento.

Dettagli

Nel modulo di pre-iscrizione sotto riportato, e che si può trovare in formato editabile nel sito del comune di Polverara, sono riportati i prezzi massimi. Purtroppo a causa del diverso rapporto numerico tra educatore e bambini è un costo diverso rispetto a quello degli anni scorsi. Siamo in attesa che venga attribuito al Comune di Polverara l’ammontare del fondo previsto dal D. L. Rilancio per poter calmierare la retta per tutti i residenti di Polverara (la contribuzione del Comune potrà diminuire la retta settimanale di un importo variabile da 25 euro a 45 euroa seconda del numero di residenti iscritti). E’ possibile, per le famiglie che hanno i requisiti, accedere al bonus baby sitter anche per il rimborso delle spese per i Centri Estivi, vi inseriamo il link per informazioni a riguardo https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550#

Tipologie di orari:

Quest’anno ci saranno quattro tipologie di orari:

solo mattina solo mattina con pranzo giornata intera con pranzo solo pomeriggio

Preiscrizioni non sono vincolanti, ma necessarie

Le preiscrizioni non sono vincolanti, ma servono per organizzare al meglio le attività. La preghiera è quella di inviare entro il 3 giugno il modulo compilato alla mail info@pippicalzelunghe.org.

Nei giorni successivi verrà realizzata una “graduatoria” che darà la precedenza ai residenti di Polverara e alle famiglie con entrambe i genitori che lavorano e poi a tutti gli altri. Una volta stilata la graduatoria, i genitori interessati verranno contattati per perfezionare l’iscrizione e per partecipare ad una assemblea informativa sulle modalità di accesso, suddivisione orari, e protocolli di sicurezza. Successivamente verrete contattati per perfezionare l’iscrizione.

Il Comune ringrazia della collaborazione, certi della comprensione che tutto il lavoro fin qui svolto per l’organizzazione e le decisioni prese sono state ponderate per garantire ai figli di passare un’estate serena, in sicurezza, e offrire un servizio di qualità e flessibile alle famiglie già provate da questi lunghi mesi di emergenza.

Info web

http://www.comune.polverara.pd.it/c028066/po/mostra_news.php?id=582&area=H