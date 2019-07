Come diventare dietologo, dietista e nutrizionista a Padova

Dietista, dietologo e nutrizionista sono figure professionali spesso confuse tra loro; in realtà si tratta di tre diverse professioni con un differente percorso formativo. A Padova l'università patavina offre la possibilità di diventare dietista. Di seguito tutti i dettagli, ma vi consigliamo comunque di tenervi sempre aggiornati sui vari corsi che sono attivi nell'ateneo cliccando qui.

Partiamo dal Dietista, una figura sempre più diffusa che si occupa di elaborare le diete prescritte dal medico, collabora con varie figure professionali per quanto riguarda i disturbi alimentari e svolge anche attività didattico-educative. Per diventare Dietista è necessario seguire un corso di laurea triennale attivato presso varie facoltà italiane.

Passiamo poi al Biologo Nutrizionista, un professionista esperto di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione che si occupa di consulenza alimentare e nutrizionale ed elabora diete o profili nutrizionali, sia a persone in condizioni fisiologiche ottimali, sia a individui che, invece, presentano patologie, in stretta collaborazione con il medico.

Per svolgere la professione di Biologo della Nutrizione è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (Sezione A). Per ottenerla è necessario sostenere e superare il relativo Esame di Stato. Per essere ammesso all’Esame di Stato è necessario essere in possesso di una delle seguenti Lauree Specialistiche e/o Magistrali:

Biologia

Biotecnologie agrarie

Biotecnologie industriali

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

Scienze della nutrizione umana

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.

Infine concludiamo con la professione di Dietologo. Il percorso per diventare dietologi comincia con la laurea in Medicina e prosegue poi con la specializzazione in Scienze dell’alimentazione. Ricordiamo che il dietologo, in quanto medico, ha la responsabilità clinica di tutti i suoi pazienti e i suoi compiti prevedono: diagnosi del disturbo/malattia riguardante l’ambito dell’alimentazione; inquadramento nosologico e clinico del disturbo/malattia; prescrizione della dieta più adatta per tutelare la salute del paziente.

I percorsi formativi a Padova: dietistica

Caratteristiche e finalità

Chi consegue il titolo di laurea è in grado di: organizzare e coordinare le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collaborare con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; elaborare formulare e attuare le diete prescritte dal medico e controllarne l'accettabilità da parte di chi dovrà seguirla. Collabora inoltre, con altre figure, al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

Ambiti occupazionali

Chi si laurea può svolgere attività professionale in strutture pubbliche e private, come dipendente o nell'esercizio della libera professione. I principali ambiti lavorativi di questa figura professionale sono le strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ambulatori, dipartimenti di prevenzione e altri servizi territoriali del Sistema Sanitario Nazionale) e private (cliniche, ambulatori). Altri ambiti lavorativi riguardano la ristorazione collettiva, l'industria alimentare, l'industria farmaceutica e la ricerca.

Dalla triennale alla magistrale

Il Corso dà accesso al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie e tecniche diagnostiche, secondo le modalità che saranno indicate nello specifico avviso di ammissione.

Scienza dell'alimentazione a Padova

Per chi poi è in possesso della laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio della professione, a Padova esiste il la scuola di specializzazione per medici nuovo ordinamento D. I. 68/15 “Scienza dell'alimentazione”. Dura quattro anni e ci possono accedere 12 medici.

