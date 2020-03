Coronavirus: il British institutes Padova sospende tutte le attività didattiche

Facendo riferimento al nuovo DCPM dell’8 marzo contente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus)”. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-2019 attraverso l’adozione di misure straordinarie per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica, come indicato nel decreto, l'istituto comunica la sospensione di tutte le attività didattiche presso la sede fino a venerdì 3 aprile.

Per questa settimana la segreteria sarà aperta alle richieste via mail e telefono nelle seguenti giornate: 10/03 – 11/03 – 12/03 dalle 9 alle 17.

Provvederemo in ogni caso ad ulteriori comunicazioni in seguito a nuove ordinanze o indicazioni istituzionali.

To all students and teachers,

Please note that following orders given by the Government in connection with COVID-2019 (Coronavirus) all lessons and educational activities have been suspended until Sunday the 3rd of April inclusive.

Hopefully the educational activities will recommence soon! We will keep you informed.

This week the reception will be open on Tuesday, Wednesday and Thursday from 9am till 5 pm.

Stay well and safe!

[Foto dalla pagina FB della British Institutes Padova]