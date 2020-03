Coronavirus: nasce la Digital school, la formazione online per chi lavora nei cantieri

Una piattaforma digitale per imparare le regole della sicurezza sul lavoro, per aggiornare la propria professionalità e per trovarsi pronti non appena l’emergenza terminerà. La Niederstätter Academy, centro di formazione per operatori di macchine edili, dipendenti e datori di lavoro del settore delle costruzioni e non solo, apre «Digital School» con corsi di aggiornamento rivolti agli operatori di tutti i settori, su diversi argomenti tra cui, appunto, quello fondamentale della sicurezza sul lavoro. In considerazione della difficile situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19 e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza nazionali e locali, anche le sedi di Niederstätter sono chiuse dalla scorsa settimana. L’azienda però vuole affrontare questo momento nel miglior modo possibile, utilizzando il prezioso tempo a casa per prepararsi alla ripresa di tutte le attività. E, proprio per questo motivo, i tradizionali corsi dell’Academy si spostano ora online.

La tecnologia insegna il futuro

«I contenuti della Digital School della Niederstätter Academy sono comunicati in modo semplice e comprensibile tramite video e diapositive illustrative – racconta Daniela Niederstätter, membro del consiglio direttivo e prossima generazione dell’azienda familiare -. Riteniamo questo strumento utile per regalare una giusta formazione a tutti i nostri clienti seguendo le giuste misure di sicurezza, fondamentali in questo momento».

Sicurezza al primo posto

Sono già attive tutte le categorie dei corsi Niederstätter sul tema della sicurezza sul lavoro per i dipendenti. La Niederstätter Academy offre corsi di base per tutti i settori e una formazione specifica per il commercio all'ingrosso e al dettaglio, e per tutte le attività amministrative. Inoltre, per coloro che hanno completato il corso sulla sicurezza sul lavoro e hanno bisogno di un corso di aggiornamento, sulla piattaforma di formazione online sono stati caricati dei moduli dedicati.

Test virtuali per operatori di macchine edili

Una novità assoluta, sono i corsi di aggiornamento per gli operatori di macchine edili che saranno presto disponibili online. Saranno caricati sulla piattaforma di formazione tutti i corsi di aggiornamento per ogni tipo di macchina, come carrelli elevatori, piattaforme elevabili o macchine movimento terra. All’interno di ogni modulo sono presenti tutte le informazioni importanti e necessarie per lavorare in sicurezza, nel rispetto di sé stessi e degli altri, con queste macchine.

