Nuovi corsi estivi con il Planetario di Padova: programma e info utili

Ammirare le stelle o affrescare cieli giotteschi

Nuovi corsi estivi, per adulti che possono accompagnare ragazzi, al Planetario e/o all’Associazione Accademia dell’Affresco, in via Alvise Cornaro n.1, nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Un progetto di collaborazione tra le due associazioni culturali con sede all’ex Macello di Padova con il Comune di Padova, per:

promuovere un’area speciale della città, quella dell’Ex Macello Cornaro, che il Comune vuole valorizzare e trasformare in un innovativo progetto di divulgazione della conoscenza scientifica; offrire a tutti i cittadini di ogni età e agli studenti di ogni scuola, accompagnati da un adulto, una straordinaria opportunità di esplorare il cielo stellato e di scoprire l'affresco medievale che hanno reso famosa Padova nel mondo; dare la possibilità di partecipare ad attività coinvolgenti a persone di diverse età ed esperienze che si impegnano insieme in nuove emozioni.

Programma

Corso base di astronomia elementare

Cattedrale Ex Macello-Planetario di Padova, via Cornaro 1

Il mercoledì, ore 21-22.30

N. lezioni a ciclo continuo

Proiezione di immagini astronomiche

Cattedrale Ex Macello-Planetario di Padova, via Cornaro 1

Il sabato, ore 21-23.00

Info: ingresso libero

Spettacolari visioni full dome commentate

Cattedrale Ex Macello-Planetario di Padova, via Cornaro 1

Ogni lunedì, mercoledì, venerdi, sabato e domenica, ore 16.00

Sabato e domenica, ore 17.30

Associazione Planetario di Padova

per iscrizioni: 377 1686 992

Corso base di affresco medievale

Cattedrale Ex Macello-Planetario di Padova, via Cornaro 1

Ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, ore 9.00 - 12.00

n. 5 lezioni a ciclo continuo

Associazione Accademia dell’Affresco

per iscrizioni : 334 3029 793

La bottega medievale

Rievocazione di una bottega artigiana di affresco con maestri e allievi in costume d’epoca, mentre realizzano dal vivo un affresco.

Cattedrale Ex Macello-Planetario di Padova, via Cornaro 1

Ogni sabato, ore 19.00 - 23.00

Info: Ingresso libero

Informazioni

Ingressi contingentati in ottemperanza alle direttive ministeriali anti Covid 19

Segreteria - Planetario di Padova

Cell. 377 1686992

web: www.planetariopadova.it

e-mail: segreteria@planetariopadova.it

