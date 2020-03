iorestoacasa: corsi di lingua online per imparare o migliorare lo spagnolo, l’inglese e il greco moderno

Durante il periodo di chiusura al pubblico, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova si impegna a offrire nuove occasioni di formazione per i giovani e ad assicurare la continuità di quelle già avviate, ripensate in modalità “smart” nel rispetto delle indicazioni ministeriali che esortano a limitare il più possibile gli spostamenti. Una particolare attenzione viene riservata alle lingue straniere, con la proposta di un corso base di spagnolo e la possibilità di proseguire gli incontri di tandem linguistico.

Corso di spagnolo

Il corso di spagnolo, in partenza venerdì 27 marzo, è utile soprattutto per chi si approccia per la prima volta alla lingua e alla cultura spagnole, ma può essere anche un modo per migliorare le proprie conoscenze di base. Articolato in 10 lezioni, si svolge tutti i mercoledì e i venerdì, dalle 15 alle 16, sulla piattaforma gratuita Zoom. Gli iscritti al corso ricevono il link per accedere alla lezione e possono interagire con l’insegnante e con gli altri partecipanti, in una vera e propria aula virtuale.

Language learning

Proseguono anche i tandem language learning, conversazioni informali in lingua straniera con giovani madrelingua, indicati soprattutto per chi ha già una conoscenza di base della lingua e cerca un’occasione per praticarla. Grazie al contributo delle volontarie del Corpo Europeo di Solidarietà in servizio presso l’ufficio Progetto Giovani, fin dal mese di ottobre si sono costituiti i gruppi di inglese e di spagnolo.

I corsi nel dettaglio

Gli incontri settimanali proseguono ora sulla piattaforma Zoom: inglese il martedì alle 17 e il mercoledì alle 18, spagnolo il martedì alle 18. Parallelamente, continuano i tandem individuali, per i quali, oltre all’inglese e allo spagnolo, è possibile esercitare anche il greco moderno. L’accesso in questo caso è su appuntamento, da concordare con le volontarie stesse.

La socialità cambia

L’arricchimento della proposta formativa e una modalità di fruizione semplice anche a distanza hanno suscitato fin da subito un grande interesse, che si è tradotto in un rapido incremento delle iscrizioni. Un’opportunità di formazione, una possibilità per impiegare utilmente il proprio tempo in casa, ma anche un’occasione di socializzazione in un momento difficile, in cui la solitudine può rappresentare un problema anche per i più giovani, costretti repentinamente a cambiare le proprie abitudini.

Come partecipare ai corsi

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, previa iscrizione secondo le modalità descritte su www.progettogiovani.pd.it. Come per le altre iniziative di Progetto Giovani, viene data la precedenza agli under 35.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.