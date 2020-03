L’innovazione non si ferma, le iniziative online di Talent Garden

Nonostante il periodo delicato che stiamo vivendo, c’è un’Italia che non si ferma, è l’Italia dell’innovazione! Per questo Talent Garden si schiera a fianco di innovatori, startup, corporate e studenti per fornire iniziative di valore, consapevole che proprio da momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo possono nascere le opportunità per innovare. Di seguito le iniziative.

#StayDigital: la tua pausa pranzo digitale

Giovedì 5 marzo, dalle 13 alle 13.30 - Live streaming

Nel primo dei cinque appuntamenti dedicati al Digital Marketing, insieme a Valentino Caporizzi, CEO di Design Studio Atoms, esploreremo il tema delle Buyer Personas.

Streaming disponibile sulla pagina Facebook di Talent Garden Innovation School.

TAG Talks: come trasformare una sfida in opportunità

Ogni martedì per cinque settimane, dalle 9.30 alle 10 - Live streaming

Insieme al nostro team di Corporate Transformation scopriremo come le sfide e i cambiamenti possano rivelarsi vere opportunità in svariati ambiti, dalla prototipazione allo smart working, dal design alle startup.

Streaming disponibile sulla pagina Facebook di Talent Garden.