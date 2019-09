Percorso formativo per baby sitter a Montegrotto Terme: tutte le info utili

È stata prorogata fino a 13 settembre la possibilità di iscriversi al corso di formazione per baby sitter organizzato dal Comune di Montegrotto Terme con la finalità di creare un elenco di professionisti formati a cui le famiglie del territorio potranno attingere in caso di necessità. «Abbiamo - spiega l’assessore Elisabetta Roetta - già ricevuto dodidci richieste di iscrizioni, ci sono ancora otto posti disponibili. Ricordo che nell’iscrizione avranno la precedenza i cittadini di Montegrotto Terme, ma possono inviare la domanda anche i residenti in altri comuni».

Come funziona il corso?

Il corso si articolerà in 13 lezioni, per un totale di 40 ore, seguito da 10 ore di formazione sul campo per consolidare le conoscenze pedagogiche e tecnico pratiche delle persone che hanno intenzione di trovare lavoro come baby sitter e offrire alle famiglie un elenco di persone “certificate”. È “Cresco con te”, il progetto dell’assessorato al Sociale del Comune di Montegrotto Terme in collaborazione con la cooperativa Progetto Now.

Come fare per partecipare?

Il corso inizierà il 19 settembre e si terra il martedì e giovedì dalle 9 alle 12 presso la biblioteca comunale in via Scavi 19. Per accedere bisogna inviare la propria candidatura con un cv e la domanda di iscrizione che si può ritirare presso i Servizi sociali del Comune di Montegrotto Terme o scaricare dal sito crescoconte@coopnow.it. La domanda va inoltrata all’indirizzo crescoconte@coopnow.it.

I requisiti

Gli aspiranti baby sitter dovranno avere tra i 20 e i 60 anni, essere disoccupati, inoccupati o studenti, e - se stranieri - dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in regola con il permesso di soggiorno. Il costo a carico dei partecipanti è di 40 euro. «I partecipanti - spiega l’assessora Elisabetta Roetta - verranno selezionati con un colloquio di valutazione psico-attitudinale. È ovvio infatti che le caratteristiche basilari per poter lavorare con i bambini come affidabilità, equilibrio personale, disponibilità, capacità di creare e mantenere relazioni non possono essere apprese durante le lezioni». Il corso verrà avviato con un minimo di otto e un massimo di venti partecipanti. Verrà data la precedenza ai residenti a Montegrotto Terme.

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1398&area=H