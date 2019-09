“Natale con i fiocchi”, al via il corso per imparare a confezionare i regali natalizi

Mancano appena 90 giorni a Natale, e chi lavora nel commercio si sta già preparando per far sì che ogni cosa sia perfetta e scintillante nel proprio punto vendita. Non poteva quindi mancare questa opportunità veramente in tema interamente rivolta ai panificatori per imparare ad impacchettare ad arte i prodotti di panificazione e pasticceria tipici del periodo festivo.

Quando

Si terrà infatti mercoledì 6 novembre, dalle 15 alle 18, un corso dedicato e totalmente gratuito, grazie alla sinergia con Shopper Center presso il Centro Grossisti in via Portogallo II/106, tenuto dalla maestra Maria Pia Rosso. Grazie a questo corso i panificatori potranno dare ai loro prodotti una veste nuova e attraente, aggiungendo qualità e valore al proprio negozio e rendendo l’esperienza di acquisto per i propri clienti ancora più speciale.

Come iscriversi?

Per adesioni ed informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Gruppo (tel. 049 8209762 – marcello.mazzucato@ascompd.com o sindacale@ascompd.com) o a Paola Bagordo, consigliera del Gruppo Panificatori (340 4926392 – jessicapaola@libero.it).

Posti limitati: affrettarsi per le adesioni che si accettano fino al 30 ottobre.

