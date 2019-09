Approfondire la lettura e la scrittura, aperte le iscrizioni al corso “Come un romanzo”

Prende il via sabato 12 ottobre un nuovo progetto didattico all'interno della Scuola di Musica Gershwin. Questa volta protagonista è la letteratura con il corso di formazione “Come un romanzo”, sviluppato in quattro weekend da ottobre a gennaio per approfondire la lettura e la scrittura del romanzo attraverso il sapere, gli strumenti e l'esperienza di un docente autorevole, Claudio Ceciarelli, editor delle Edizioni E/O e di autori come Massimo Carlotto, Elena Ferrante, Lia Levi, Sacha Naspini e tanti altri.

Il corso, patrocinato dal Comune di Padova, nasce da un'idea dell'agenzia letteraria United Stories Agency che ha affidato a Massimo Carlotto la direzione artistica di questo importante e innovativo progetto didattico rivolto a un numero limitato di partecipanti proprio per consentire un efficace livello di apprendimento e di approfondimento delle tematiche che verranno affrontate.

Il docente

A tenere il corso Claudio Ceciarelli, laureato in filosofia che, dopo aver fatto parte Theoria – la casa editrice romana con cui hanno esordito, tra gli altri, Sandro Veronesi, Mario Fortunato e Marco Lodoli – e aver collaborato con Einaudi Stile Libero dal 1996 al 2005, da circa dodici anni è senior editor presso la casa editrice E/O, per la quale segue tutti gli autori italiani: Elena Ferrante, Massimo Carlotto, Lia Levi, Massimiliano Governi, Sacha Naspini e tanti altri.

In trent’anni ha curato l’editing di circa 500 romanzi, nella stragrande maggioranza dei casi lavorando a tu per tu con l’autore, talvolta in collaborazione con altri editor, perché ove possibile ama il gioco di squadra.

Dettagli

Il corso, sviluppato in quattro fine settimana per una durata complessiva di 40 ore, si svolgerà in un'aula della Scuola di Musica Gershwin, in via Tonzig 9 (zona Fiera) a Padova.

Il costo è di Euro 800.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: 049774588 – agenzia@unitedstoriesagency.com

Il programma

Di seguito il programma dettagliato degli incontri:

12/13 ottobre 2019 – Scuola di Musica Gershwin (via Tonzig, 9 - Padova)

L’importanza della lettura per la formazione del gusto, del giudizio e per l’elaborazione di uno stile personale.

Leggere: attività necessaria ma non sufficiente per essere (e sentirsi) scrittori.

La lettura dei Classici dell’Ottocento: l’importanza della letteratura russa, francese e angloamericana nella formazione del romanzo moderno.

Letture “impegnate” e letture “d’evasione”: pregiudizi e falsi miti.

La letteratura di genere e la letteratura degenere: si possono reinventare le regole del gioco?

Noi poveri lettori del Ventunesimo secolo: come orientarci nell’eccesso di offerta?

16/17 novembre 2019 – Scuola di Musica Gershwin (via Tonzig, 9 - Padova)

L’idea narrativa e l’elaborazione del soggetto.

La trama e l’ordito: la linea orizzontale e le linee verticali.

La creazione dei personaggi: entità a sé stanti o tessere di un puzzle?

L’importanza del punto di vista: la scelta tra la prima e la terza persona.

La costruzione di un dialogo efficace (dimenticando le sceneggiature).

L’elaborazione di uno stile personale, tra mimetismo e virtuosismo.

14/15 dicembre 2019 – Scuola di Musica Gershwin (via Tonzig, 9 - Padova)

Le regole per una buona descrizione scritta, nell’era dell’immagine.

L’importanza del ritmo: chi si addormenta non legge.

Quando la sequenza è tutto: i trucchi del montaggio.

La testa e la coda: l’incipit e il finale non si possono sbagliare.

La prima stesura: abbiamo finito o il vero lavoro comincia adesso?

11/12 gennaio 2020 – Scuola di Musica Gershwin (via Tonzig, 9 - Padova)

Cosa fare per arrivare a essere letti?

Il ruolo dell’editor.

Le altre figure importanti nel mondo dell’editoria.

Le (nuove?) leggi del mercato editoriale.

La chiusura del cerchio: leggo dunque sono, scrivo dunque sono, o pubblico dunque sono?

