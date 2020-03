Didattica ai tempi del Coronavirus: Veneto Formazione lancia il live streaming online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Ai tempi del Coronavirus le attività formative non si fermano. Veneto Formazione, Ente di Alta Formazione accreditato dalla Regione del Veneto con sede a Padova e Treviso, vara un innovativo piano di didattica a distanza per offrire l’opportunità a tutti i corsisti di seguire le lezioni da casa. Di fronte alla sospensione delle lezioni e degli esami in aula imposto dalle nuove disposizioni ministeriali, parte dunque un servizio di live streaming che consente sia l’accesso alla lezione virtuale da remoto sia l’interazione tra docente e classe, nonché la condivisione in tempo reale di tutto il materiale multimediale. Continuano dunque a porte chiuse le attività formative della scuola specializzata in Web Design, grafica, animazione 3d e Digital Marketing.

A seguito delle nuove disposizioni ministeriali sulle misure di contenimento del Coronavirus, Veneto Formazione, Ente di Alta Formazione accreditato dalla Regione del Veneto, sospende le lezioni in aula nelle due sedi di Treviso e Padova e attiva un innovativo programma di didattica a distanza tramite una piattaforma online, che consente l’accesso allo spazio virtuale dal quale il docente terrà la lezione.

L’infrastruttura hardware è già operativa ed è stata scelta anche per garantire alti standard di apprendimento e l’interazione tra l’insegnante e la classe. A partire da lunedì 9 marzo, infatti, i corsisti che lo ritengono opportuno possono collegarsi direttamente dalle loro abitazioni o uffici con una semplice connessione ADSL, non necessariamente ad altissime prestazioni.

Grazie alla piattaforma online, ogni docente può avviare delle simulazioni software, mostrando in tempo reale il suo schermo o la singola applicazione, e condividendo con tutti i partecipanti presentazioni, documenti, immagini e video. È prevista, inoltre, sia la “richiesta di parola”, con la quale a ognuno dei corsisti è offerta la possibilità di “alzare la mano” per richiedere al moderatore di porre una domanda diretta al docente, sia la fruizione di tutti i contenuti registrati per 48 ore.

«Le necessità della comunità sono prioritarie anche per Veneto Formazione e con questo nuovo servizio vogliamo dare il nostro contributo per il superamento di questa situazione. La formazione non si ferma – afferma Luca Burei, CEO di Veneto Formazione –. Questo importante programma di didattica a distanza comprende sessioni di training e formazione sincrona in aula virtuale. Abbiamo dotato tutte le aule dell’adeguata architettura Hardware e di un servizio dedicato ad alte prestazioni che permetterà a tutti i corsisti di portare avanti il loro percorso didattico. Anche in questo momento di difficoltà continuiamo a garantire gli alti standard della nostra offerta formativa».