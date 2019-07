Diventa guida o tutor del Musme, percorsi formativi al museo di storia della medicina di Padova

Il Museo di Storia della Medicina di Padova cerca appassionati collaboratori a chiamata per gestire le visite guidate al museo e ai nuovi laboratori didattici del “Cadaver Lab”. Cosa deve fare e quali sono i requisiti richiesti per entrare a far parte della squadra del Museo dove “È vietato NON toccare”? Verrà spiegato nel corso di due incontri in programma mercoledì 24 e venerdì 26 luglio dalle 9.30 alle 12.30, a cui è necessario iscriversi tramite il sito www.musme.it.

I percorsi formativi

Mercoledì 24 sarà una mattinata riservata a chi desidera diventare guida tra le sale multimediali, ricche di reperti storici, del MUSME, mentre, venerdì 26 sarà dedicato a chi ha una particolare passione per CSI e desidera diventare tutor nei nuovi e modernissimi laboratori con i tavoli settori del Cadaver Lab.

Requisiti

Sono richieste una formazione in ambito socio-umanistico o tecnico-scientifico, la passione per il MUSME e la sua filosofia, e poi anche una certa fluidità espressiva, la puntualità, la capacità di adattarsi a situazioni impreviste, la pazienza e gentilezza, e l’eventuale conoscenza di lingue straniere. Gli animatori del MUSME, infatti, sono in stretto contatto con i gruppi di visitatori e le scolaresche, li accompagnano alla scoperta dei contenuti e delle tecnologie del museo, in un percorso che parla di storia e medicina, di salute e benessere.

Info web

Info: www.musme.it

https://www.musme.it/diventa-guida-musme/

