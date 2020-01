Padova capitale europea del volontariato: al Csv due incontri formativi per gli aspiranti volontari

Il Csv - Centro servizio volontariato provinciale di Padova organizza due incontri per formare chi intenda contribuire come volontario all’organizzazione delle iniziative previste per Padova Capitale europea del volontariato.

I volontari saranno coinvolti nell’accoglienza dei visitatori, degli espositori, dei relatori, nel supporto tecnico di assistenza allo staff, infopoint, distribuzione materiale e logistica, nei programmi culturali presidiando sale e piazze.​

Approfondimenti sul sito www.padovaevcapital.it.

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Padova ed inserito tra le iniziative di Padova Capitale europea del volontariato 2020.

Dove e quando

Sede del Csv provinciale di Padova, via Gradenigo, 10 - Padova

Martedì 14 e 28 gennaio, dalle ore 18 alle 20

Partecipazione gratuita.

Per informazioni

Csv - Centro servizio volontariato provinciale di Padova

telefono 049 8686849

email mario.polisciano@csvpadova.org

Info web

https://www.facebook.com/CSVPadova/

https://csvpadova.org/