Aperte le iscrizioni alla XIV edizione dei corsi culturali “La Selva 2020/21” a Selvazzano

Al via le iscrizioni per i Corsi culturali della quattordicesima edizione de “La Selva 2020/2021” proposti dall’Amministrazione Comunale della Città di Selvazzano Dentro.

«Siamo alla quattordicesima edizione dei Corsi culturali “La Selva” – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - segno che i Cittadini hanno molto a cuore la loro formazione culturale. I Corsi sono un’occasione per apprendere nuove discipline, per approfondire interessi e passioni oppure per migliorare la conoscenza di determinate materie. I Corsi Culturali “La Selva” rappresentano sempre più un’occasione per stringere nuove amicizie e consolidare legami coltivando i propri hobby e le proprie passioni. Non è da meno infatti la valenza aggregativa che i nostri corsi rappresentano: sono un’opportunità per uscire di casa, per incontrare nuove persone, per confrontarsi con altri Concittadini che condividono l’amore per la cultura e per la propria formazione».

Le materie dei corsi sono le seguenti:

lingue straniere;

informatica;

orticoltura biologica;

fotografia.

Tempi d’iscrizione: Entro tre giorni lavorativi dall’inizio del corso.

Modalità d’iscrizione

compilare il modulo riportato in fondo al presente documento; recapitare il modulo alla Biblioteca Comunale a mano e/o tramite e-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it alla conferma di avvio del corso effettuare il pagamento e trasmetterne l’attestazione alla Biblioteca Comunale a mano o tramite e-mail

Modalità di pagamento quota corso/i

I versamenti possono essere effettuati tramite:

- conto corrente postale n. 11342359;

- bonifico postale codice IBAN n. IT06X0760112100000011342359;

- bonifico bancario codice IBAN n. IT10X0306912117100000046017;

intestati: “Comune di Selvazzano Dentro – Servizio di Tesoreria”

causale: scrivere il nome del corso o dei corsi e il periodo.

Dettagli

La formazione delle classi avverrà in ordine cronologico d’iscrizione, limitatamente ai posti disponibili previsti; se non si raggiungerà il numero minimo, il corso non sarà attivato e ne sarà data comunicazione ai richiedenti in tempo utile.

In caso di rinuncia si prega di darne comunicazione prima dell’avvio del corso.

Il rimborso della quota di partecipazione è previsto esclusivamente in caso di annullamento di un corso o di errato versamento.

Sede dei corsi*

Centro Civico, Piazza Carlo Leoni n. 11 – Caselle

Piazza Carlo Leoni n. 11 – Caselle Centro Civico Fabio Presca, Via Cristoforo Colombo n. 1 – San Domenico

Via Cristoforo Colombo n. 1 – San Domenico Centro Comunale Francesco Baracca, Piazza al Lavoratore n. 3 – Tencarola

Piazza al Lavoratore n. 3 – Tencarola Scuola Secondaria Melchiorre Cesarotti di Selvazzano Dentro, Via Cesarotti n. 1/B – Selvazzano (corsi di informatica)

Informazioni e iscrizioni

Biblioteca Comunale, Via Roma, 32 - Selvazzano Dentro

Tel. 049 8733835-897 Cell. 3665736227

Orari:

Lunedì e Mercoledì 15.00-18.30

Martedì - Mercoledì - Venerdì 9.00-12.30

E-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

www.comune.selvazzano-dentro.pd.it

Attenzione

* Le sedi potranno subire delle variazioni che saranno comunicate con l’avvio dei singoli corsi

* Eventuali recuperi per assenza del docente saranno concordati di volta in volta.

