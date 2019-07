ITS Red Academy: tutte le informazioni per le selezioni al nuovo biennio di alta formazione

Appuntamento a giovedì 18 luglio per le selezioni del nuovo Anno Accademico ITS Red Academy, il biennio di alta formazione tecnica post-diploma che prepara al mondo del lavoro gli specialisti del settore della bioedilizia, del risparmio energetico e delle tecnologie per il made in Italy.

Le selezioni e i corsi

Le selezioni, in programma dalle 8.30 a Padova nella sede centrale di ITS Red Academy (Via S. Speroni 39/41 – ITT Belzoni), sono valide per tutti i corsi del biennio 2019-2020 in partenza nelle città di Verona, Vicenza, Treviso e appunto, Padova. Per iscriversi c’è ancora tempo, basta collegarsi al sito www.itsred.it, area “Iscriversi”. I candidati potranno scegliere tra gli indirizzi: Building Manager, dedicato al risparmio energetico e alla bioedilizia delle costruzioni; Energy Manager 4.0, per la sostenibilità degli impianti; Marketing Manager, il percorso specializzato nella comunicazione del settore legno e arredo.

A questi, ITS Red Academy ha aggiunto due nuovi indirizzi per arricchire l’offerta formativa. Si tratta del corso in Construction Manager che permette ai diplomati di diventare super-tecnici del risparmio energetico nell’ambito della progettazione e della gestione del cantiere edile. E del corso per Nanotech Manager, biennio dedicato ai professionisti delle nanotecnologie applicate ai materiali e al loro utilizzo in bioedilizia.

L'inserimento professionale

«Con il Construction e il Nanotech Manager l’offerta formativa di ITS Red Academy diventa più completa e capillare – spiega il presidente di ITS Red Cristiano Perale -. In due anni, i nostri diplomati acquisiscono competenze specifiche che vengono messe subito alla prova, grazie al format ITS di inserimento professionale e apprendimento on-the-job. Una preparazione che colma la cronica carenza di profili tecnici tanto richiesti dalle aziende della filiera delle costruzioni».

Il test

Il percorso di alta formazione ITS Red Academy inizia con la giornata di selezione, strutturata in due fasi: la prima scritta con test di cultura generale e una seconda per il colloquio motivazionale.

«Non c’è dubbio che l’esame orale sia molto importante nel processo di scelta dei 30 candidati per ogni indirizzo – conferma Perale –. Gli obiettivi professionali e la volontà di acquisire skills fondamentali per il mondo del lavoro sono elementi imprescindibili per gli aspiranti Red Manager».

ITS Red Academy

ITS Red Academy è il primo ITS in Italia nell’area efficienza energetica, per efficacia dell’offerta e per la capacità dei diplomati di entrare con successo nel mondo del lavoro. A confermarlo la recente pubblicazione della classifica INDIRE, il monitoraggio del Ministero dell’Istruzione che ogni anno valuta la qualità educativa del Sistema ITS, grazie all’indice di occupabilità degli studenti ITS Red a un anno dal diploma, arrivato all’85%.

Le sedi ITS Red Academy in Veneto: Verona (ITS Cangrande Della Scala e Istituto Salesiano San Zeno), Padova (ITT Belzoni e ITT G. Marconi), Vicenza (IIS A. Canova) e Treviso (IIS A. Palladio).

Info web

https://itsred.it/

https://www.facebook.com/FONDAZIONEITSRED/