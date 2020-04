Progetto Giovani non si ferma: iniziative e risorse online per il lavoro, la formazione e la cultura

Prosegue l’impegno dell’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova per assicurare la continuità del proprio servizio anche durante le settimane di chiusura al pubblico. La tradizionale offerta formativa e informativa è stata rimodulata per andare incontro alle nuove esigenze, e sono state attivate diverse soluzioni per offrire consulenze a distanza e occasioni di formazione online. Il sito web, i canali social e la newsletter settimanale rimangono gli strumenti principali per raggiungere i molti giovani che, quotidianamente, visitano gli spazi online di Progetto Giovani.

Le nuove pagine e gli approfondimenti

Una delle iniziative messe in campo, fin dai primi giorni dell’emergenza, è stata la segnalazione di risorse online libere o accessibili gratuitamente nel periodo di sospensione forzata delle attività in seguito alle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus. Aggregatori tematici di notizie riuniscono le risorse utili per il mondo del lavoro, la formazione, l’estero e la cultura, senza dimenticare la sfera dell’istruzione e l’intrattenimento dei più piccoli. Le nuove pagine hanno permesso di valorizzare anche i molti contenuti già presenti sul sito di Progetto Giovani che, oltre alle notizie, offre una ricca sezione di approfondimenti negli stessi ambiti tematici.

Consulenze

Il servizio informativo prosegue anche attraverso l’erogazione di consulenze individuali e personalizzate: tra le più richieste, l’aiuto per la scrittura e la revisione del curriculum vitae e gli sportelli “Eurodesk” e “Corpo Europeo di Solidarietà”, dedicati alle possibilità di studio, lavoro e volontariato all’estero. I colloqui si svolgono su Skype, attraverso la piattaforma Zoom, oppure via mail.

I corsi

Oltre a garantire il servizio di consulenza ordinario, sono state proposte nuove occasioni di formazione e approfondimento per i giovani ed è stata assicurata la continuità di quelle già avviate, come i tandem language learning – conversazioni informali in lingua straniera condotte da giovani madrelingua – e gli ultimi appuntamenti dei laboratori di Gener@zioni in corso, che si sono trasferiti con successo sulle piattaforme digitali. Gli altri appuntamenti, immaginati fin da subito con modalità “smart”, coprono tutti i principali ambiti tematici entro cui si sviluppano le attività dell’ufficio: lavoro, formazione, estero e cultura.

Il mondo del lavoro

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, sono in programma webinar dedicati allo sviluppo di competenze per l’occupabilità e per l’accesso al mondo del lavoro, approfondimenti per giovani creativi con avvocati specializzati nella tutela del diritto d’autore, appuntamenti con il commercialista dedicati alle tipologie di impresa più innovative e ai consigli per avviarle.

Corsi di lingua

La formazione continua con diversi corsi di lingua - già avviati quello di spagnolo e inglese, ma altri sono già in programma -, la collaborazione con Oxford School per simulazioni di esami di inglese e test di lingua, gli “Atelier Toselli”, workshop online gratuiti per videomakers, sviluppatori e artigiani digitali under 35, che riconoscono nelle nuove tecnologie la possibilità di uno sviluppo personale e lavorativo.

Le opportunità all'estero

Anche in questo momento rimane alto l’interesse per le opportunità di mobilità all’estero e sono molto partecipati gli appuntamenti alla scoperta del volontariato europeo del Corpo Europeo di Solidarietà e delle possibilità di scambi culturali e campi di volontariato estivi proposti dalle associazioni attive sul territorio.

Mostre e arte

Non manca, poi, l’attenzione alle iniziative culturali e alla promozione dei giovani artisti: le pagine di Progetto Giovani ospitano in questi giorni la mostra virtuale degli illustratori selezionati attraverso il bando “Insidecomics #4 / Green is the new black”. Il progetto, realizzato in collaborazione con BeComics!, prevedeva l’esposizione delle opere vincitrici in una mostra collettiva durante i giorni del Festival cittadino; in attesa della riprogrammazione, è stato offerto agli artisti partecipanti uno spazio virtuale per valorizzare la loro creatività.

Fruizione anche a distanza e sempre gratuita

Così riformulato, il servizio ha permesso di intercettare i naturali destinatari di servizio dell’ufficio – ragazze e ragazzi tra i 15 e i 35 anni che vivono in città o la frequentano per motivi di studio o di lavoro – ma anche di ampliare il target di giovani interessati su scala regionale e nazionale, grazie a un’offerta varia e costantemente aggiornata e a una modalità di fruizione semplice anche a distanza. La partecipazione alle attività è sempre gratuita, previa iscrizione secondo le modalità descritte su www.progettogiovani.pd.it . Come per tutte le iniziative di Progetto Giovani, viene data la precedenza agli under 35.

Info web

http://www.progettogiovani.pd.it/progetto-giovani-non-si-ferma/

