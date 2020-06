Summer School Dreaming: i centri estivi 2020 al teatro Polivalente di Abano Terme

Dreaming, in collaborazione con Maria Meoni e Teatrò, presentano; i centri estivi 2020

Periodo

Dal 15 giugno 2020 al 28 agosto 2020

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Opzione mezza giornata o giornata intera.

A partire dalle ore 8 ci sarà la possibilità di ingresso anticipato rispetto all’orario di inizio attività della mattina per permettere ai genitori di raggiungere in tempo il luogo di lavoro.

Luogo

eatro Polivalente – via Appia Monterosso 29, Abano Terme

Come raggiungerci:

https://goo.gl/maps/DapLUQ22Zht5q91o9

A chi è rivolto

Bambini e ragazzi dai 6 anni in su.

Programma

Dalle 9 alle 12: attività didattica.

I ragazzi verranno seguiti nello svolgimento dei compiti che la scuola avrà assegnato per le vacanze. Saranno presenti un’insegnante di scuola media e un’educatrice esperta in didattica specializzata e metodo di studio, pertanto potranno essere un supporto anche per colmare le eventuali lacune che i ragazzi potrebbero avere a seguito della sospensione delle attività didattiche normali e che la didattica a distanza non è magari riuscita a sopperire.

Lo scopo sicuramente è quello di fornire un aiuto per permettere ai bambini e ragazzi di riprendere serenamente la scuola a settembre, avendo colmato le eventuali lacune e carenze e potendo affrontare il nuovo programma previsto per l’anno successivo con gli strumenti necessari per seguire i programmi in maniera efficace.

Dalle 14 alle 18: attività artistiche.

Nel pomeriggio si susseguiranno classi di canto, danza e recitazione con insegnanti provenienti non solo dalla Dreaming Academy ma anche da altre scuole del Veneto.

In questo modo si vuol offrire non solo una maggiore varietà nell’offerta didattica ma soprattutto si vuole creare una rete di professionisti a supporto di quelle realtà che rischiano di non poter riprendere le loro attività a seguito di questa situazione di emergenza.

Gli insegnanti

Danza:

Canto

Ambra Goffi

Didattica

Recitazione

Costi

Possibilità di scegliere se frequentare solo mezza giornata (la mattina o il pomeriggio) oppure l’intera giornata (incluso servizio pranzo).

Costo mezza giornata (dalle 9 alle 12 o dalla 14 alle 18):

90 euro/settimana a partecipante

Costo giornata intera (dalle 9 alle 18, compreso il pranzo):

130 euro/settimana a partecipante

Possibilità di partecipare anche a singole settimane.

Possibilità si usufruire (se in possesso) del bonus babysitter per coprire le spese del centro estivo.

Sconto fratelli: 30% di sconto sull’iscrizione del secondo fratello!

Modalità di iscrizione

Verranno raccolte le richieste di adesione pervenute tramite e-mail all’indirizzo info@dreamingacademy.it.

Info web

Facebook https://www.facebook.com/events/672174583351544/