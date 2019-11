Comune: proseguono gli incontri gratuiti e formativi per i genitori dei bambini

Nell’ambito del progetto Insieme per Crescere, promosso dal settore servizi scolastici del Comune di Padova, sabato 9 novembre si terranno due incontri formativi con i genitori di bambini dagli 0 ai 6 anni. Uno dalle ore 10 alle ore 12 nella Sala Quartiere 2 Nord in via Curzola 15, organizzato dall’Associazione Amici dei Popoli, che tratterà il tema sui rischi dell’utilizzo della tecnologia con laboratori creativi per alternativi alla tecnologia digitale per i più piccoli.

Incontri a ingresso gratuito

L’altro, sempre dalle ore 10 alle ore 12, nella sala Polivalente del Quartiere 4 in via Guasti 12/c organizzato dall’Associazione Kaletheia che parlerà del bello di essere genitori. Gli incontri, tenuti da esperti, hanno l’obiettivo di dare supporto alle famiglie rispetto alla crescita dei propri bambini e ai vissuti che li accompagnano e nello stesso tempo promuovere la formazione della genitorialità. Il progetto “Insieme per crescere” è un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 650 mila euro come vincitore del Bando Nazionale Prima Infanzia, una iniziativa nata da una intesa tra Fondazioni bancarie, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo con lo scopo di sostenere gli interventi che rimuovono gli ostacoli di natura economica sociale e culturale che limitano la piena fruizione dei processi educativi per i minori. Gli incontri sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.