Al crocevia tra quattro province: nasce nella Bassa un polo di formazione linguistica

A Casale di Scodosia, comune padovano che è stato uno dei cuori pulsanti del mobile in stile, sta per nascere - grazie a una particolare sinergia - un polo di formazione linguistica di tutto rispetto.

Polo di formazione linguistica

Prendendo come riferimento un bacino di utenza di particolare interesse dovuto alla centralità della posizione geografica, al crocevia tra Verona, Rovigo, Padova e Vicenza, prende forma questo ambizioso progetto linguistico, garantito dalla profonda conoscenza del territorio da parte di Tls (Top Language School) e da un marchio - Oxford School of English - di prestigio nazionale; sia Top Language School che Oxford School di Padova, tra l'altro, sono realtà imprenditoriali che afferiscono a Confcommercio Ascom Padova e che credono alla collaborazione di rete come modello di governance vincente (Elena Morello, titolare di Tls, è la neo presidente del gruppo Scuole ed Istituti privati confederale). Grazie a questa sinergia, potranno essere sviluppate attività formative di grande livello, portando una ventata di innovazione nel territorio con prospettive di rivitalizzazione sia culturale che imprenditoriale.