"Cercasi insegnanti per le scuole dell'infanzia": l'avviso del Comune di Padova

"Assunzioni con contratto a tempo determinato di insegnanti da inserire nelle scuole dell'infanzia comunali a partire dal mese di gennaio 2020 per sostituire personale di sostegno o di sezione": l’avviso proviene dal settore Servizi Scolastici del Comune di Padova che invita gli interessati a consultare questo link.

I requisiti

Sono aperti, infatti, i termini per la presentazione delle domande per la formazione di un elenco integrativo della vigente graduatoria utilizzata per le assunzioni a tempo determinato. Tra i requisiti richiesti quello di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia;

diploma di Maturità magistrale rilasciato dall’istituto magistrale o diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio o diploma di Maturità magistrale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico unitamente all’Abilitazione statale all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita a seguito di concorso ordinario o all’Abilitazione statale all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita a seguito di concorsi e/o corsi speciali o concorsi e/o corsi riservati abilitanti;

diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, corso triennale di scuola secondaria di II grado, o diploma professionale di “Tecnico dei servizi sociali” rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” o diploma quadriennale di Istituto Magistrale o Liceo a indirizzo pedagogico-sociale purchè conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il possesso del provvedimento di equiparazione da parte delle autorità competenti.