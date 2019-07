Gioca l’estate 2019, attività estive per bambini al castello dei "Da Peraga" a Vigonza

Castello dei da Peraga dal 27 giugno al 12 settembre appuntamento in mezzo al verde per giocare e creare insieme alla natura che ci circonda.

Dettagli

L’associazione Dire Fare Fantasticare in collaborazione con la Biblioteca comunale vi invita a vivere delle meravigliose avventure immersi nella natura nel parco del Castello dei Da Peraga.

A partire dal 27 giugno dalle ore 17 alle ore 18.30 vi aspettiamo sotto i grandi alberi a sinistra della Biblioteca.

Ecco le date previste

giovedì 27 giugno

giovedì 4 luglio

lunedì 8 luglio

giovedì 11 luglio

lunedì 15 luglio

giovedì 18 luglio

giovedì 25 luglio

lunedì 9 settembre

giovedì 12 settembre

Informazioni

Le attività sono dedicate ai bambini dai 4 agli 10 anni. I bambini devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci I laboratori sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione telefonica per ogni singolo appuntamento al numero 0498090372 o via sms/WhatsApp al 3284236771 entro il giorno precedente la data e fino ad esaurimento posti.

Si chiede di avvisare per tempo se non si potrà partecipare. I laboratori verranno effettuati con un minimo di 6 bambini, in caso di maltempo si terranno sotto i portici davanti alla Biblioteca o in sala consigliare.

Per maggiori informazioni leggi il volantino

Info web

http://www.comune.vigonza.pd.it/vigonza-destate-gioca-lestate-2019

