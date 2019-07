Centri estivi al Museo di storia della medicina di Padova

L’anno scolastico è termianato e si presenta a tutti i genitori la necessità di trovare un valido ambiente dove i bambini possano passare i mesi estivi: il Museo di Storia della Medicina di Padova offre diverse attività strutturate che si svolgono ogni settimana dal 10 giugno al 6 settembre. Durante la mattina si effettuano giochi, attività, laboratori, dedicati a temi diversi, sempre all’insegna del divertimento, mentre nel pomeriggio ci si concede un po’ di meritato riposo e si fanno anche i compiti insieme, per partire in vacanza senza troppi libri.

Ogni settimana i bambini si dedicheranno ad esplorare a conoscere diversi temi. Con il “Micro mega mondo”, ad esempio, scopriranno quanti organismi ed entità microscopiche compongono la realtà e popolano il mondo che ci circonda. Durante il centro estivo, in maniera coinvolgente e come veri scienziati, si scopriranno le cellule vegetali e animali e quelle fra vari tessuti umani, le differenze fra i virus, i batteri e i parassiti e come agisce il nostro sistema immunitario. Oppure, si parlerà di Charles Darwin, giovane appassionato I bambini,, faranno un vero e proprio viaggio per raccogliere osservazioni, per capire come Darwin ha elaborato la sua teoria e cosa vuol dire selezione naturale. Ci sarà anche una settimana dedicata alla scoperta della paleontologia, Mary Leakey farà viaggiare i giovani esploratori con la fantasia fino in Africa, culla dell’Homo sapiens, e attraverso giochi e laboratori si parlerà di fossili e si farà un vero scavo paleontologico, per capire da dove veniamo e come siamo cambiati dai primi ominidi che hanno abitato la terra. In altre date, i bambini verranno guidati verso alcune delle grandi scoperte e invenzioni che hanno segnato la storia dell’umanità. Attraverso il racconto di Isaac Newton, René Laennec, Leonardo da Vinci e Antoine Lavoisier, capiranno il ruolo che le loro intuizioni hanno avuto nella vita dell’uomo. Dimostreranno, con curiosi esperimenti, la portata innovativa delle loro scoperte e si divertiranno a costruire alcuni degli oggetti da loro inventati. Durante altre settimane, con l’aiuto di un simpatico extraterrestre, Danoid, verranno studiati i segreti del corpo umano e attraverso laboratori, i bambini impareranno molte cose sul cervello, i sensi, i nostri apparati, senza mai dimenticare che fare i piccoli scienziati al MUSME è molto divertente.

I centri estivi sono dedicati ai bambini che hanno frequentato la scuola primaria, dai 6 ai 10 anni. Ci si può iscrivere per la mattina, 70 euro ogni settimana, per la mezza giornata con il pranzo incluso, 110 euro, o per la giornata intera, 140 euro. Iscrivendosi fin da subito a più settimane o iscrivendo più figli si riceve uno sconto di 10 euro per ogni settimana successiva alla prima e per ogni figlio oltre il primo. Per effettuare l’iscrizione basta andare sul sito del MUSME www.musme.it, e compilare la scheda.

