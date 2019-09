Edu days 2019: le proposte didattiche e percorsi educativi di Esapolis e della Casa delle Farfalle

Dopo il successo della precedente edizione, il MicroMegaMondo di Butterfly Arc invita insegnanti ed educatori di scuole di ogni ordine e grado a conoscere le proposte didattiche, i percorsi educativi e le varie strutture aderenti al circuito MMM, come i percorsi guidati e i nuovi laboratori.

Partecipare agli Edu Days è facile e gratuito: basta iscriversi contattando lo 049-8910189 o segreteria@micromegamondo.com fino a esaurimento posti. Le due date sono indipendenti, è possibile partecipare a entrambe le giornate.

Ogni partecipante ha diritto ad avere per gli EDU DAYS anche altri 2 ingressi gratuiti per i familiari accompagnatori.

Per maggiori informazioni: 0498910189

www.micromegamondo.com - segreteria@micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it

Casa delle Farfalle

Sabato 21 settembre

Ore 15

Via degli Scavi, 21/bis Montegrotto Terme

Esapolis

Sabato 28 settembre

ore 15

via dei Colli, 28 Padova

Vi ricordiamo anche che continua la collaborazione con i supermercati Alí tramite la raccolta “Punti per la Scuola”.

All’interno del catalogo Alí dedicato alla scuola troverete le attività del MicroMegaMondo di Butterfly Arc proposte come premio per le scuole.

È ancora più facile accedere ai premi per le scuole! Donando 100 punti della Carta Fedeltà, la scuola potrà ritirare una figurina adesiva “PUNTI PER LA SCUOLA” in qualsiasi punto vendita Alí o Alíper e il Gruppo Alí raddoppierà il valore della donazione per aiutare le scuole: la figurina donata varrà quindi 200 punti!

Da settembre 2019 saremo sempre più interattivi! La Commissione Europea ha finanziato il progetto MUS.NET MUSeum NETwork con cui intendiamo avvicinare ancora di più le persone alla cultura, all’arte, alla scienza, alle tradizioni culturali dei Paesi europei dove il progetto si svolgerà, cioè Italia, Polonia, Spagna e Slovenia. I musei interessati dal progetto sono veri scrigni di ricchezze che vogliamo mettere in mostra e farvi conoscere grazie alle nuove tecnologie. Il capofila del progetto è la Provincia di Padova, Butterfly Arc è il partner operativo.

