"Maturitorial": ecco come prepararsi all’esame di maturità ai tempi del Covid-19

Molto è cambiato nella scuola adesso che professore e studente sono separati dallo schermo di un computer, soprattutto per coloro che nelle prossime settimane si troveranno a fare l’esame di maturità restando a casa oppure in un’aula semi deserta.

Una serie web

Per affrontare questa prova nella prova, prepararsi nelle materie e allenarsi all’esposizione orale davanti a uno schermo, il Teatro Stabile del Veneto e la compagnia Matricola Zero, hanno ideato per i ragazzi la serie web Maturitorial, disponibile in sei puntate a partire da venerdì 15 maggio, alle 14 nel palinsesto digitale della “Stagione sul sofà”. Un ciclo di pratici e simpatici tutorial fatti dagli attori della compagnia, allo scopo di aiutare i maturandi a vincere anche questa sfida.

La storia

I protagonisti della web serie sono Luca e Ginevra, due studenti di quinta superiore alle prese con l’esame di maturità ai tempi della pandemia. Per diverse settimane viene detto loro che l’esame si svolgerà online e che questo comporterà una serie di nuovi ostacoli da superare. Perciò, qual è il modo giusto di respirare e di parlare ai fini di una buona esposizione? Come ci si può muovere davanti alla web cam per trasmettere sicurezza? Come si sceglie lo sfondo più appropriato, e qual è il modo giusto per riprendersi?

Le risposte ai dubbi e alle domande

Queste sono alcune delle domande a cui Maturitorial, cercherà di rispondere con l’obiettivo di dare dei consigli utili anche per il futuro quando gli esami, si spera, ritorneranno a farsi alla cattedra di un’aula universitaria o scolastica.

La compagnia teatrale

Matricola Zero è una compagnia teatrale professionale di Padova formata da dieci attori diplomati presso l’Accademia del Teatro Stabile del Veneto. Si occupa di produzione di spettacoli dal vivo e formazione teatrale.

Gallery