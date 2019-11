Mattinate FAI d’inverno, visite esclusive per le scuole a cura degli apprendisti ciceroni

Tornano per l’ottavo anno consecutivo le Mattinate FAI d’Inverno, il grande evento nazionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano pensato per il mondo della scuola e in particolare dedicato alle classi iscritte al FAI, durante le quali gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona per scoprire le loro città da protagonisti. Proprio come le recenti Giornate FAI d’Autunno, questa ottava edizione sarà dedicata all’Infinito di Giacomo Leopardi, giovane straordinario della nostra storia letteraria che duecento anni fa, a soli 21 anni, scrisse la sua poesia più celebrata, in quell’Orto sul Colle dell’Infinito che è stato inaugurato dal FAI con il Comune di Recanati e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani il 26 settembre 2019 a Recanati, primo Bene in concessione alla Fondazione nelle Marche.

“Educazione tra pari”

Da lunedì 25 novembre a sabato 30 novembre 2019 gli allievi delle classi “Amiche FAI” saranno invitati a conoscere il patrimonio storico e artistico del loro territorio accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni, gli studenti appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i loro docenti. Indossati i panni di narratori d’eccezione, gli Apprendisti Ciceroni racconteranno alle classi in visita il valore di questi beni e le storie che custodiscono. Grazie alle Delegazioni FAI attive su tutto il territorio nazionale saranno aperti più di 200 tesori selezionati perché speciali, curiosi, originali o bellissimi in oltre 100 città d’Italia. Gli studenti avranno così l’occasione di partecipare a visite condotte da loro coetanei e di vivere un’insolita esperienza di “educazione tra pari”, che si traduce in un inedito e proficuo scambio tra nuove generazioni. Un’opportunità per avvicinarsi alla storia e alla cultura del nostro Paese e per essere condotti alla scoperta dei luoghi più diversi: chiese, aree archeologiche, centri storici, palazzi cittadini e delle istituzioni, ville, raccolte museali, scuole storiche, biblioteche, castelli, monasteri, parchi tematici, laboratori artigianali, mostre.

Le visite in Italia

Saranno tre le aperture speciali dedicate a Giacomo Leopardi e alla sua poesia. I ragazzi potranno visitare l’Orto sul Colle dell’Infinito, nuovo Bene del FAI a Recanati in cui il poeta ambientò l’idillio, da poco inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; il Parco Vergiliano a Napoli che custodisce le spoglie di Giacomo Leopardi, traslate qui nel 1939 dalla Chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, in cui l’amico Antonio Ranieri lo fece tumulare nel 1837; il percorso “Leopardi a Pisa” una passeggiata fra i luoghi amati dal poeta accompagnata dalla lettura di brani dello Zibaldone, delle lettere ai familiari e delle poesie A Silvia e Il Risorgimento. Inoltre, presso Palazzo Altemps a Roma, Palazzo Fava da San Domenico a Bologna e presso il Chiostro di San Francesco delle Monache ad Aversa, gli Apprendisti Ciceroni leggeranno frammenti significativi tratti dagli scritti del poeta.

Tutela e alla valorizzazione del patrimonio

L’evento è riservato alle Classi Amiche FAI che sottoscrivendo l’iscrizione condividono gli obiettivi della Fondazione e contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio di arte e natura del nostro Paese.

Agn Energia per il quarto anno consecutivo è main sponsor di Mattinate FAI d’Inverno. Il grande interesse nei confronti di iniziative che coinvolgono la scuola, insieme all’attenzione e al rispetto per l’ambiente, hanno portato il gruppo a sostenere anche quest’anno il progetto dalla forte valenza didattica, sociale e culturale e a mettere a disposizione la propria esperienza nell’ambito del risparmio energetico. In occasione dell’evento verrà inoltre lanciata una nuova edizione del sondaggio online “La tua idea green” (mattinategreen.agnenergia.com).

Dal 4 novembre 2019 al 31 gennaio 2020 gli studenti potranno indicare le azioni che ritengono prioritarie per la salvaguardia dell’ambiente. Al termine del sondaggio, tra i partecipanti verrà estratto a sorte uno studente che vincerà una gift card Mondadori del valore di euro 500.

Inoltre, alla scuola del vincitore verrà dedicato un ulivo nel Bosco del San Francesco - Bene del FAI situato ai piedi della Basilica di San Francesco ad Assisi – che verrà piantumato grazie ad AGN ENERGIA. L’azienda contribuirà anche alla manutenzione annuale del Bene.

L’ottava edizione di Mattinate FAI d’Inverno si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Consiglio Regionale della Lombardia, e con il contributo di Regione Campania, Regione Lazio, Regione Puglia, Regione Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Carical.

Per informazioni sui beni aperti e per le prenotazioni delle visite consultare il sito internet www.mattinatefai.it

Dettagli

Oratorio dei Colombini

Apriamo luoghi speciali solo per le scuole: iscrivi la tua classe al FAI e vieni a scoprirli!

Apertura a cura di

Delegazione FAI di Padova

Orario

Venerdì 29 novembre: 09 - 13

Prenotazione obbligatoria, contattaci via telefono o email:Email: prenotazioni.padova@fondoambiente.it

Nel cuore del centro storico della città di Padova si trova un Oratorio ancora sconosciuto ai più, detto “Oratorio dei Colombini”. Si tratta di un luogo di antichissima tradizione antoniana, oggi di proprietà della famiglia Papafava, caratterizzato da un’unica semplice navata, ricca di affreschi, lapidi e bassorilievi. Dall’Oratorio si accede al giardino Jappelliano del Palazzo Papafava, dove si trova il pozzo nel quale, secondo la leggenda, sarebbe caduto il breviario di S. Antonio, riportatogli asciutto dagli angeli. Accanto al pozzo si erge un Platano di 300 anni maestoso, imponente e esemplare unico, un tempo alto più di 40 metri.

Visite a cura di

Scuola secondaria di I grado Don Minzoni, Liceo Linguistico Pietro Scalcerle.

Info web

https://www.fondoambiente.it/luoghi/cappella-dei-colombini?mfi

Chiostro Ex Convento di Santa Margherita

Vigonza, Padova

Apriamo luoghi speciali solo per le scuole: iscrivi la tua classe al FAI e vieni a scoprirli!

Apertura a cura di

Delegazione FAI di Padova

Orario

Lunedì 25 novembre: 09 - 13

Prenotazione obbligatoria, contattaci via telefono o email: prenotazioni.padova@fondoambiente.it

Il Chiostro dell’ex convento di S. Margherita di Vigonza rappresenta l’elemento di più antica costituzione che compone il centro religioso del paese. Sia la chiesa parrocchiale storica, demolita nel XIX secolo, sia l’annesso monastero sono citati in documenti del 1138 e del 1155 come beni di appartenenza dei canonici regolari di S. Agostino. L’esistenza del priorato è confermata ancora nel 1454 quando, come riportato in un’iscrizione muraria, vengono iniziati da Ignazio Sponza i lavori per il campanile, completati in seguito nel 1517. E’ probabilmente lo stesso priore Ignazio Sponza ad essere raffigurato nell’affresco di scuola padovana del 1474 che decorava una parete della “sala del Capitolo”, al primo piano del chiostro, e rappresentante il Cristo risorto tra S. Caterina d’Alessandria e S. Margherita. I recenti lavori di restauro, dopo l’incendio doloso nell’anno 2000, hanno consentito il riutilizzo di tutti i locali.

Visite a cura di

Scuola Secondaria di I grado Don Milani di Vigonza, IIS G.Valle di Padova

Info web

https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiostro-ex-convento-di-santa-margherita?mfi

***

