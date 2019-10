Una "tavola periodica" da 10 e lode: premio nazionale Federchimica a un istituto della Bassa

Primi in Italia: gli studenti dell'Istituto Comprensivo Giacomo Zanellato di Monselice vincono il Premio nazionale Federchimica per la chimica di base.

Il premio

Anche quest’anno, venerdì 25 ottobre, il Festival della Scienza di Genova ha ospitato la Cerimonia conclusiva della XXII edizione del concorso “Premio Nazionale Federchimica Giovani - Sezione chimica di base e plastica”, realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia (le associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. E agli studenti dell’Istituto Comprensivo Giacomo Zanellato di Monselice (Padova) è stato assegnato il primo premio per le scuole secondarie di primo grado per il progetto “The Periodic Table elements”: il lavoro è stato giudicato particolarmente creativo e articolato visti i diversi strumenti presentati, a partire da “Il gioco della chimica” e le sue diverse componenti.