Nuove proposte didattico-esperienziali per le scuole al Museo dei barcari di Battaglia

Continua anche quest'anno la tradizionale attività rivolta alle scuole del Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. Il Museo “dei Barcari” (detto anche MuBa), invita insegnanti, genitori, educatori e chiunque si rapporti con il mondo della scuola a conoscere le nuove proposte dei percorsi didattico-esperienziali per l’a.s. 2019/2020.

Battaglia Terme è un antico borgo fluviale e termale padovano, centro nevralgico, fin dal medioevo, di produzione e scambi commerciali, sede di uno dei principali porti fluviali italiani, al centro di una rete importante di vie d'acqua, in collegamento fra Colli Euganei e Laguna di Venezia.

L’acqua ha da sempre un ruolo fondamentale per il Paese di Battaglia Terme (chiamato anche la “Venezia dei Colli” o il “Paese dei Barcari”). Attraverso varie chiavi di lettura dell'acqua, come ad esempio le terme, il trasporto su barca, l’energia idroelettrica, l'ambiente fluviale, scoprirete il mestiere del barcaro, le tecniche costruttive delle barche in legno, l'idrografia del territorio, la flora e la fauna lungo i percorsi fluviali, la storia, l'arte, la cultura della zona, l'evoluzione sociale nel tempo e tanto altro.

Di seguito un esempio di proposta

Tour museo ed escursione in barca

Visita guidata al Museo della Navigazione Fluviale e al Museo diffuso di Battaglia Terme, con escursione in barca tra Battaglia Terme e Monselice.

L'imbarcazione può ospitare da un minimo di 45 a un massimo di 72 passeggeri per volta (in collaborazione con Delta Tour e Rudy Toninato-Antiche vie di navigazione, compagnie di navigazione fluviale) .

Dettagli

Durata 3 ore

costo euro 15 per studente – comprende guida, biglietto d'ingresso, tour al Museo Diffuso, escursione in barca (*) , chiedere condizioni in caso di disabilità;

gratuità per gli insegnanti accompagnatori (2 insegnanti per classe).

(*) Il programma può subire modifiche o cancellazione, a insindacabile valutazione del Comandante, qualora non vi siano le condizioni per poter navigare come previsto. Nel caso potrà essere proposto un laboratorio pratico da concordare con l’insegnante.

Info

Per conoscere, approfondire e concordare ulteriori proposte contattare:

Museo Civico della Navigazione Fluviale

info@museonavigazione.eu - tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

(Il Museo Civico della Navigazione Fluviale è gestito dall'associazione TVB per conto del Comune di Battaglia Terme e organizza le visite didattiche con la collaborazione delle Guide del MuBa).

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Membro del WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)

e del WATER MUSEUM GLOBAL NETWORK (www.watermuseums.net/)

organismo sotto l'egida di UNESCO-IHP (organization endorsed by)