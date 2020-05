800 anni di Cittadella: prorogata la scadenza per il concorso per tesi di laurea e monografie

Prorogata la scadenza del bando di concorso per tesi di laurea e monografie per gli 800 anni di Cittadella. Gli interessati potranno presentare domanda non più entro il 30 giugno ma entro il 31 ottobre 2020.

I dettagli

Il concorso, bandito dal Comune, mira a premiare:

la migliore tesi di laurea inedita, discussa dopo il 1° gennaio 2015 o in procinto di essere discussa in un'università italiana;

due monografie inedite o pubblicate dopo il 1° gennaio 2015.

In entrambi i casi, l'argomento deve essere riconducibile a Cittadella e il suo territorio.

I premi

Previsti dei premi:

Tesi di laurea: 2mila euro;

Monografie: mille euro.

La proroga

«Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria e tutte le misure stabilite per contrastare il contagio che di fatto hanno ridotto di molto la possibilità di produrre, di fruire di spettacoli di qualsiasi genere e di accedere a luoghi di cultura come le biblioteche, come Amministrazione - afferma il sincado o Luca Pierobon - abbiamo deciso di prorogare i termini del concorso. Un modo per dare una più ampia possibilità agli interessati di partecipare e apportare così il proprio contributo alla storia di Cittadella».