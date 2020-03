La didattica al tempo del Covid-19 all’ateneo di Padova: arrivano gli incontri online per i docenti

Nell’ambito del progetto di Ateneo Teaching4Learning@Unipd, frutto di un percorso di ricerca continua sulla didattica in Higher Education, realizzata negli ultimi cinque anni all’Università degli Studi di Padova per contribuire al miglioramento e all’innovazione della didattica dei corsi di studio offerti, nasce T4Ltogether , una nuova attività rivolta a tutti i docenti di Ateneo, finalizzata a promuovere la condivisione delle diverse esperienze maturate in questo periodo di trasformazione obbligata della didattica in teledidattica.

Gli incontri a distanza

L’attività, fortemente voluta dalla Prorettrice alla Didattica, Prof.ssa Daniela Mapelli, prevede l’organizzazione di una serie di incontri a distanza in cui i docenti potranno confrontarsi, scambiarsi pratiche e suggerimenti, affrontare insieme le nuove sfide che la situazione attuale impone, con il coordinamento degli Advisors per l’E-learning e la formazione a distanza di Ateneo, Prof.ssa Monica Fedeli e Prof. Carlo Mariconda, e dei Change Agents.

Innovazione didattica

Ancora una volta, all’Università di Padova si punta a promuovere l’innovazione didattica e tecnologica, rispondendo con prontezza alle nuove esigenze e favorendo la nascita di una community in cui interagire e condividere metodi e buone pratiche di insegnamento per continuare a crescere e migliorare “together”, anche on-line.

Informazioni e approfondimenti su https://www.unipd.it/t4l-together