Facoltà teologica del triveneto, aperte le iscrizioni all’anno accademico 2020/2021

Due percorsi universitari, proposti in diverse sedi del Triveneto, aperti ai laici, uomini e donne, che desiderino acquisire una preparazione teologico-umanistica tramite lo studio della filosofia, della Bibbia, della storia, della teologia, delle scienze umane; una formazione da spendere soprattutto nella scuola, come insegnanti di religione cattolica, ma che offre competenze utili anche per figure “educative” a servizio della comunità cristiana e della società, ad esempio operatori negli uffici diocesani e nella vita pastorale, nei media e nelle diverse realtà sociali. È questa, in sintesi, la proposta formativa della Facoltà teologica del Triveneto, che ogni anno è frequentata da circa 1700 studenti (tre su quattro sono laici) e dove insegnano 300 docenti.

Scarica la locandina dei corsi 2020

Le iscrizioni

Le iscrizioni all’anno accademico 2020/2021 sono aperte ed è possibile scegliere fra il percorso di Teologia (articolato in tre cicli: 1. baccalaureato, 2. licenza, 3. dottorato – disponibili nella sede di Padova) e il percorso di Scienze religiose (laurea e laurea magistrale – nei sette Istituti superiori di Scienze religiose collegati in tutto il Triveneto). Info: www.fttr.it

1. Primo ciclo

Una formazione completa in vista della professione di insegnante di religione cattolica è quanto offre, nella sede di Padova, il primo ciclo (baccalaureato – cinque anni) del percorso di teologia. L’offerta formativa affianca alla parte istituzionale del piano di studi anche diversi seminari che aprono prospettive più ampie di formazione su temi di attualità quali l’etica del lavoro, la laicità cristiana fra diritto e teologia, i nuovi ateismi, l’indifferenza religiosa e il relativismo… oltre ad approfondimenti su questioni più strettamente filosofiche, bibliche e teologiche.

I corsi possono essere frequentati anche come uditori. I corsi di Teologia morale sociale, Teologia morale familiare e Teologia del Novecento sono validi per l’aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, in quanto la Facoltà è ente accreditato presso il Miur ai sensi della Direttiva 170/2016 (iscrizioni tramite la piattaforma SOFIA).

2. Secondo ciclo

Più mirato alla qualificazione e aggiornamento del clero, dei religiosi/e e dei laici e laiche che desiderano prepararsi in vista di un servizio in ambito pastorale, educativo o sociale è il secondo ciclo (licenza) del percorso teologico, un biennio di specializzazione in teologia pratica suddiviso in due indirizzi: pastorale e spirituale. Fra i temi di maggiore attualità si approfondiranno: i giovani e il Vangelo, l’abuso spirituale, il dialogo interreligioso, l’inculturazione della fede e la sfida della mondialità. I due seminari-laboratori annuali porteranno l’attenzione su I nuovi linguaggi della fede. Una pastorale inedita dall’esperienza Covid-19 (seminario di teologia pastorale, coordinato dai proff. Assunta Steccanella e Lorenzo Voltolin) e sulla questione Adulti in Cristo. Maturità umana e maturità spirituale (seminario di teologia spirituale, proff. Antonio Bertazzo e Marzia Ceschia).

I singoli corsi e i seminari-laboratori possono essere frequentati anche come uditori; alcuni corsi sono validi per l’aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado (iscrizioni tramite la piattaforma Sofia).

3. Terzo ciclo

Per chi desidera completare la formazione teologica, è a disposizione il terzo ciclo di studi (dottorato di ricerca), che permette agli studenti di “fare teologia”, cioè di elaborare un contributo originale allo sviluppo della ricerca teologica, e li abilita all’insegnamento e alla ricerca presso facoltà ecclesiastiche e istituti teologici a livello universitario.

Il percorso di scienze religiose può essere seguito nei sette Istituti superiori di Scienze religiose collegati alla Facoltà, con sedi in tutto il Triveneto (Treviso-Belluno, Verona, Vicenza, Padova, Udine, Trento, Bolzano).

Dettagli

Per i programmi, consultare i siti dei singoli istituti al seguente link: http://www.fttr.it/offerta-formativa/percorso-di-scienze-religiose/

Considerato il protrarsi dell’emergenza Covid, verrà stabilita a suo tempo, in base alle normative emanate dalle autorità competenti, la modalità – in presenza, on line o mista – nella quale i corsi saranno attivati.

Informazioni

Per informazioni: Segreteria generale, via del Seminario, 7 – 35122 Padova, tel. 049-664116

segreteria@fttr.it – www.fttr.it - Facebook @facoltateologicatriveneto - Twitter @fac_teol_triven

Le iscrizioni alla Facoltà teologica del Triveneto sono aperte da giugno a settembre (tranne il periodo di chiusura della segreteria, dal 20 luglio al 24 agosto).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info ulteriori http://www.fttr.it/aa-2020-2021-i-percorsi-universitari-di-teologia-e-scienze-religiose-della-fttr/