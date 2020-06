L'Università di Padova investe un milione di euro e finanzia 9 ricercatori e ricercatrici

L’Università di Padova rinnova per terzo anno consecutivo il suo impegno per sostenere i progetti di ricerca eccellente che hanno ottenuto dalla Commissione Europea, nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione, il sigillo di eccellenza “Seal of Excellence - Marie Skłodowska-Curie Actions (Msca)”.

Seal of Excellence - Msca Actions

A partire dal bando Horizon 2020-Marie Skłodowska-Curie Actions (Msca) 2016, la Commissione Europea ha previsto l’assegnazione del riconoscimento Seal of Excellence Msca Actions (Sigillo di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie) alle proposte di ricerca individuali (Individual Fellowship) che abbiano ottenuto un punteggio maggiore o uguale alla soglia di qualità per l’ammissione al finanziamento, pari a 85/100, non finanziabili per limiti del budget disponibile. Con il conferimento del Seal of Excellence, la Commissione Europea riconosce l’eccellenza dei progetti, che vengono valutati in un processo di selezione altamente competitivo, e intende così favorire i ricercatori nel reperire finanziamenti alternativi, messi a disposizione da altri enti (a livello nazionale, regionale, locale).

Unipd

L’Università di Padova è stata la prima università in Europa a mettere a disposizione fondi per coloro che abbiano ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Ai ricercatori che scelgano di presentare un progetto Marie Curie Individual Fellowship con l’Ateneo patavino e ricevano il “sigillo”, viene infatti offerto un contratto di assegno di ricerca e un fondo per coprire spese di ricerca, formazione e networking, per un totale di 50.000 Euro annui, per la durata del progetto presentato alla Commissione Europea. Con questa iniziativa - Bando “Msca Seal of Excellence @UniPd – Edizione 2020 - Unipd investe un milione di euro e finanzia 9 ricercatrici e ricercatori che hanno ottenuto il Seal of Excellence Msca Actions nell’ambito della Call Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions (Msca) - Individual Fellowships 2019.

I vincitori

L’elenco dei vincitori e delle vincitrici è disponibile a questo link. L’Università ha già stanziato la somma necessaria per rinnovare il bando Msca Seal of Excellence@Unipd anche nell’edizione 2021, così da finanziare coloro che otterranno il sigillo presentando una proposta di individual fellowship nel bando Horizon 2020 - Msca-If 2020, scegliendo Padova come ente ospitante.