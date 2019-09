Iscrizione all'università in ritardo: cosa fare a Padova

Come noto le date di iscrizione all’università variano a seconda della facoltà scelta. Una volta scaduti i termini esiste, comunque, in alcuni casi la possibilità di iscriversi in ritardo.

Vediamo come procedere.

Facoltà a numero chiuso

Partiamo dalle facoltà a numero programmato, come medicina, dove è necessario sostenere e superare un test d’ingresso. In queste facoltà è il Ministero dell’Istruzione a stabilire non solo la data del test, ma anche quella entro cui immatricolarsi, una volta pubblicate le graduatorie nazionali.

In queste facoltà, purtroppo, non esiste la possibilità di prorogare i termini d’iscrizione. E’ però possibile iscriversi ad una facoltà alternativa a numero aperto e tentare il test l’anno successivo. Inoltre è anche possibile iscriversi ad un'università telematica. Atenei dove, in molti casi, ci si può iscrivere tutto l’anno.

Facoltà a numero aperto

Passiamo ora alle facoltà a numero aperto dove il periodo di immatricolazione è stabilito dalle singole università. Generalmente, è possibile iscriversi al primo anno da luglio a fine settembre - metà ottobre.

Ogni Ateneo stabilisce anche se e entro quale data consentire l’iscrizione in ritardo. In generale, è possibile immatricolarsi entro dicembre o gennaio, ma per conoscere la data esatta è necessario consultare il sito ufficiale dell’università.

Tutte le informazioni dettagliate, la modulistica e i documenti richiesti possono, ovviamente, essere reperiti anche presso la Segreteria studenti.

In molti casi andrà anche inserita la motivazione per l’iscrizione in ritardo all'interno della domanda di ammissione, che dovrà essere accettata dal Rettore dell’Ateneo.

Inoltre, oltre al pagamento della tassa di iscrizione, si dovrà pagare anche una mora o sovrattassa. In alcuni Atenei è prevista una quota fissa (in genere tra i 65 e i 100 euro), mentre altre università stabiliscono l'entità della mora in relazione al ritardo rispetto ai termini regolari d’iscrizione.

Come fare a Padova? tempi e modi per preimmatricolarsi e immatricolarsi

Tutte le info su prove di ammissione e sulle modalità per preimmatricolarsi e immatricolarsi si possono trovare al sito https://www.unipd.it/preimmatricolazioni-immatricolazioni

Per iscriversi all’Università di Padova è necessario seguire alcuni passaggi:

Leggere con attenzione l’avviso di ammissione relativo al corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico di interesse; registrarsi sul portale www.uniweb.unipd.it (se non già in possesso delle credenziali di accesso); compilare la domanda di preimmatricolazione al corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico di interesse nel portale www.uniweb.unipd.it; pagare il contributo di preimmatricolazione (ove previsto) pari a 30 euro tramite procedura PagoPA (istruzioni disponibili alla pagina dedicata) o tramite il modulo di pagamento MAV disponibile nel portale www.uniweb.unipd.it sotto la voce “Tasse”, rispettando le scadenze previste dall’avviso di ammissione. sostenere la relativa prova di ammissione (per i corsi ad accesso programmato) o di accertamento obbligatoria (per i corsi ad accesso libero), oppure compilare la domanda di valutazione dei requisiti curriculari minimi (per i corsi di laurea magistrale) secondo le istruzioni riportate nel relativo avviso di ammissione; in caso di corsi ad accesso programmato, consultare le graduatorie di merito nelle date previste dagli avvisi di ammissione;

compilare la domanda di immatricolazione (tutorial) sul portale www.uniweb.unipd.it entro le scadenze previste, pagando contestualmente la prima rata delle tasse universitarie tramite procedura PagoPA o tramite modulo di pagamento MAV disponibile nel portale www.uniweb.unipd.it alla voce “Diritto allo studio, disabilità/DSA corsi estivi > Contribuzione”.

Attenzione: per velocizzare i tempi di perfezionamento dell’immatricolazione è preferibile il pagamento online attraverso la procedura PagoPa – carta di credito. Tale tipologia di pagamento è l’unica che consente la registrazione in giornata del pagamento nel sistema uniweb. Le altre tipologie di pagamento PagoPa o Mav prevedono tempi di caricamento tra i 15 e i 30 giorni. Solo dopo la registrazione del pagamento della prima rata delle tasse, l’ufficio preposto può procedere con il controllo dei dati del candidato, il perfezionamento dell’immatricolazione e l’assegnazione del numero di matricola. verificare le eventuali fasi successive di immatricolazione nella procedura indicata nella pagina dedicata agli avvisi di ammissione; nella maggior parte dei casi non è necessario recarsi presso alcuno sportello per perfezionare l’immatricolazione: si riceve una mail automatica dell’avvenuta immatricolazione con il proprio numero di matricola e l’account di posta elettronica utile anche per l’accesso al portale www.uniweb.unipd.it attendere l’invio, presso il domicilio, della Carta Flash Studio circa trenta-quaranta giorni dopo il perfezionamento dell’immatricolazione. Informazioni al link dedicato: https://www.unipd.it/cartaflash

Date prove per i corsi di laurea con numero programmato nazionale

Il Miur ha fissato le date delle prove per i corsi di laurea con il numero programmato nazionale per l’anno accademico 2019/20:

3 settembre 2019 : Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana

: Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana 4 settembre 2019 : Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria

: Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria 5 settembre 2019 : Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di architetto

: Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di architetto 11 settembre 2019 : Corsi di laurea delle Professioni sanitarie

: Corsi di laurea delle Professioni sanitarie 12 settembre 2019 : Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria erogati in lingua inglese

: Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria erogati in lingua inglese 13 settembre 2019 : Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria

: Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 25 ottobre 2019: Corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie

