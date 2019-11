Università Piazze / Via VIII Febbraio, 1848

Università di Padova: laurea ad honorem a Patti Smith e concerto alla Sala dei Giganti

La cantautrice, scrittrice e artista verrà insignita del titolo di dottoressa in Lingue letterature europee e americane. La cerimonia in programma il 28 novembre al Bo, ore 17, viene preceduta il 27 novembre da un live-reading del suo tour "Words and Music" a Palzzo Liviano