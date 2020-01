E chi l'ha detto che "Non È Roba per Donne"? Torna il progetto dell'Università con Ibm

Il Progetto NERD? (Non È Roba per Donne?) nasce dalla collaborazione dell’Università degli Studi di Padova con IBM e ha lo scopo di diffondere la passione per l’informatica e le competenze digitali fra le studentesse frequentanti il triennio delle scuole superiori.

Il progetto

Con la partecipazione gratuita a incontri formativi e laboratori presso le aule informatiche dell’ateneo patavino, le ragazze impareranno in modo semplice, veloce e divertente a progettare e programmare app, sperimentando cosa significa lavorare nell’informatica sotto la supervisione di tutor aziendali. L’intento è anche quello di incoraggiare le studentesse a intraprendere percorsi universitari nell’ambito delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), fino a oggi considerate prettamente maschili. Sono previsti quattro incontri pomeridiani: una sessione plenaria di introduzione, due incontri di laboratorio e una sessione di premiazione (per maggiori dettagli si veda il progetto allegato). Per partecipare è sufficiente che un insegnante della scuola di appartenenza comunichi via mail a orienta@unipd.it nominativo, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico delle studentesse interessate. Tutte le informazioni utili sono disponibili a questo link.