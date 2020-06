Ritorno “al passato”: riaprono le porte di molte biblioteche e aule studio dell'Università di Padova

Non solo prestito o consultazione: alcune biblioteche Unipd ora riaprono anche allo studio personale di studentesse e studenti, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nel documento di Ateneo “Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus Sars Cov-2”.

Biblioteche riaperte

Già da lunedì 22 giugno hanno riaperto le porte la biblioteca di Geografia, Scienze economiche e aziendali ed Emeroteca di Ca' Borin (con l'esclusione degli spazi di Geografia), la biblioteca medica "Vincenzo Pinali" e, con orari ampliati, la biblioteca centrale di Ingegneria (sede centrale) e la biblioteca di Scienze del farmaco. Dal 29 giugno, inoltre, studentesse e studenti Unipd potranno fermarsi a studiare anche nella biblioteca Beato Pellegrino di Studi letterari, linguistici, pedagogici e dello spettacolo, e in quella di Agripolis "Pietro Arduino". L’accesso e la permanenza nei locali per attività di studio e consultazione dei testi possono avvenire esclusivamente mediante prenotazione attraverso l'app Affluences, così da poter garantire la distanza fisica necessaria alla sicurezza. Prima di recarsi in biblioteca è necessario compilare una dichiarazione per l'accesso alle strutture universitarie. Ulteriori informazioni su giorni, orari e modalità di apertura delle singole biblioteche sono disponibili a questo link.

Aule studio

Oltre alle biblioteche ritornano ad aprirsi anche le porte di alcune aule studio: ad “anticipare i tempi” ci hanno pensato quelle dell'Arcella (dal 16 giugno) e del Centro Universitario Padovano (dal 22 giugno), mentre l'aula studio Marsala riaprirà lunedì 29 giugno.