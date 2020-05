Rizzuto: «Andiamo incontro alle difficoltà dei nostri studenti. L'Università stanzia 13 milioni»

13 milioni di euro a favore di studentesse e studenti come contributo per le spese di affitto e trasporto e attraverso il pagamento delle spese di connessione per tutti. Per le matricole, inoltre, è previsto un contributo per l'acquisto di un personal computer.

L'Università di Padova stanzia una cifra pari a quella che va per la ricerca dei 32 dipartimenti, 13 milioni di euro, per far sì che a tutti sia garantito il diritto allo studio. Una cifra che sale a 16,5 milioni se si considera anche lo stanziamento a favore dei dottorandi, che potranno estendere di due mesi la durata della loro borsa di dottorato, e l'investimento per modernizzare le aule.

Il Rettore

«Vogliamo dare un segnale forte - spiega il rettore Rosario Rizzuto -. Andiamo incontro alle difficoltà che i nostri studenti possono avere. E lo facciamo con una serie di misure di diversa tipologia, in grado di intercettare le reali esigenze di chi frequenta l'ateneo. Mettiamo quindi a disposizione le nostre risorse patrimoniali per investire sui giovani, il futuro di questo Paese. Sarebbe deleterio se qualcuno di loro decidesse, per difficoltà economiche o logistiche, di non iscriversi ad un'Università. Un rischio che il Paese non deve correre».

Gli interventi

Ecco in sintesi i principali interventi decisi: