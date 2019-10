Una guida per l'inserimento nel mondo del lavoro: prosegue il progetto Mentor&Me

L’Università di Padova, in collaborazione con l’Associazione Alumni, ha avviato un progetto di mentoring che si pone come finalità quella di affiancare a studenti, laureati e dottori di ricerca, dei professionisti del mondo del lavoro.

I Mentor

I mentor sono manager ed esperti che mettono a disposizione dei mentee la loro professionalità nei diversi settori di interesse, offrono la possibilità di approfondire i percorsi di carriera e le competenze oggi richieste dal mondo del lavoro, forniscono quindi supporto ed orientamento nelle scelte professionali. L’arricchimento del mentee e anche del mentor, nasce proprio dalla possibilità di confrontarsi e dall’instaurarsi di una relazione di fiducia.

Come iscriversi

Il percorso di mentoring, riservato ad un gruppo ristretto di partecipanti, ha una durata massima di sei mesi e prevede sei incontri con il mentor assegnato e alcune sessioni formative di gruppo a cura del Career Service, su tematiche legate all’inserimento nel mondo del lavoro. La prima edizione del progetto Mentor&Me, iniziata il 10 aprile 2019, si conclude il 16 ottobre 2019. Le iscrizioni per partecipare in qualità di mentee alla seconda edizione, che inizia a novembre 2019 e termina a maggio 2020, possono essere presentate fino al 20 ottobre 2019. A questo link tutti gli approfondimenti sul progetto e come aderire.

Info

Per info: Ufficio Career service - Settore Orientamento al lavoro, Palazzo Storione (riviera Tito Livio 6, 35123 Padova). Tel. 049.8273075 - fax 049.8273524, mail placement@unipd.it. Orario di sportello al pubblico: lunedì-venerdì 10-14, martedì e giovedì anche 15-17. Orario di ricevimento telefonico: lunedì-venerdì 10-13, martedì e giovedì anche 15-16.30