Unipd, tributo al Maestro Vincenzo Milanesi alla Sala delle Edicole

L'Università di Padova saluta con un incontro speciale uno dei suoi grandi Maestri, Vincenzo Milanesi, appassionato docente di Filosofia morale, fine pensatore, attento opinionista, già Rettore di questo Ateneo per sette anni - dal 2002 al 2009 - quando in Italia le Università muovevano i primi passi in una nuova autonomia e le diverse "manovre finanziarie" riducevano sempre più i fondi destinati alle attività di ricerca e didattica.

Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (da lui diretto fino a settembre 2019) nella persona del nuovo direttore prof Egidio Robusto ha organizzato per il 5 dicembre dalle ore 16 un pomeriggio di incontro, dialogo, filosofia e storia accademica in onore di Vincenzo Milanesi nella Sala delle Edicole in Piazza Capitaniato.

Ingresso su invito.