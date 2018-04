Giornata ecologica ad Agna: raccolti due camion di rifiuti da Protezione Civile e Consorzio Bonifica

Sabato 14 aprile, ad Agna, raccolti due camion di rifiuti, smaltiti poi nell'ecocentro. Impiegati una decina di volontari della Protrezion Civile, con una barca loro barca e una del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

La bonifica

Michele Zanato del Consorzio Bonifica ha commentato così: "Come Consorzio siamo impegnati anche nella tutela e pulizia del nostro territorio e siamo sempre al fianco delle Amministrazioni locali in queste giornate ecologiche e di sensibilizzazione, nella speranza che le persone si rendano conto che l'ambiente va rispettato!"

Il sindaco Piva

Soddisfatto della giornata il sindaco Piva: "Ringrazio l'assessore all'ambiente Erika Rampazzo e tutto il nostro Gruppo di Protezione Civile per aver promosso questa giornata ecologica. Purtroppo abbiamo raccolto una gran quantità di rifiuti lungo la SP3 e il canale Sorgaglia e questo vuol dire che in giro ci sono ancora troppi delinquenti ambientali che inquinano e non rispettano il territorio. Purtroppo è difficile beccarli perché si muovono vigliaccamente nell'ombra di notte o mattina presto, e comunque invito i nostri Cittadini a fare segnalazioni alla polizia locale o direttamente a me se vedono persone che gettano immondizia."