A pesca di… biciclette: torna “Piovego Pulito”, organizzato dagli “Amissi” del canale patavino

Una foto che vale più di mille parole. Perché nel Piovego, spesso, è più facile pescare biciclette che altro. Urge intervenire, dunque. E c’è chi, fortunatamente, ha a cuore la sorte del canale patavino.

“Piovego Pulito”

Gli studi dell'associazione Marevivo parlano chiaro: l'80% della plastica che finisce in mare arriva da fiumi e canali. Per sensibilizzare i cittadini sul problema, l’associazione culturale e ambientalista di voga alla veneta “Amissi del Piovego” organizza una pulizia delle sponde dell’emissario del Bacchiglione e degli oggetti sommersi. Un evento già ribattezzato “Piovego Pulito 2018”: l'appuntamento è per domenica 18 Marzo alle ore 9.30 alla scalinata del Portello, quando gli “Amissi si riuniranno insieme alle altre associazioni ambientali padovane, alle remiere di terra e a tutti i volontari.