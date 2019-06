Per una città ancor più vivibile: aperto lo sportello "Aria Pulita"

Ridurre i consumi di energia e risparmiare utilizzando al meglio le fonti energetiche rinnovabili e i mezzi di trasporto non inquinanti, migliorando al contempo la qualità dell’aria: sono questi i principali obiettivi del nuovo "Sportello aria pulita", un punto informativo che il Comune mette a disposizione dei cittadini per fornire assistenza gratuita in tema di risparmio energetico e mobilità.

Il progetto

Si tratta di un progetto che nasce dalla consapevolezza che per risolvere il problema dell’inquinamento atmosferico c’è bisogno dell’impegno di tutti e di coinvolgere i cittadini in quelle scelte capaci di coniugare la riduzione delle emissioni inquinanti dannose per la salute (polveri sottili, anidride carbonica, biossido di azoto, ozono) con il risparmio economico. Ciò è possibile grazie al progresso della tecnologia e agli incentivi nazionali, regionali e comunali che possono coprire una quota importante degli investimenti in riqualificazione energetica e per la mobilità sostenibile, per esempio per l’acquisto di una caldaia a basse emissioni, di un impianto fotovoltaico, di un cappotto termico per la propria abitazione o di un veicolo elettrico. Chiara Gallani, assessore all'ambiente, spiega: «Un segnale del forte impegno che questa Amministrazione intende mettere in campo per contrastare l’inquinamento atmosfericoche rimane oggi una delle maggiori criticità nazionali e che colpisce molto duramente il nostro territorio, dove una serie di fattori produce una concentrazione di agenti inquinanti particolarmente alta, che si mantiene sopra i limiti di legge per periodi eccessivamente lunghi. In questo contesto anche il Comune di Padova vuole fare la sua parte e per questo ha scelto di intervenire sul piano della diffusione della conoscenza perché saper leggere correttamente una bolletta, ad esempio, significa acquisire un’attenzione in più ai consumi e ai modi per ridurli. Lo "Sportello aria pulita" è a disposizione dei cittadini per fornire una panoramica delle soluzioni energetiche che offre il mercato, degli incentivi, delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali esistenti».

Lo sportello

Lo sportello è aperto a famiglie, amministratori di condominio, operatori commerciali, imprese, nella sede di Informambiente (via dei Salici, 35) due giorni a settimana: il martedì e il giovedì dalle ore 12 alle 14 solo su appuntamento da prendersi telefonicamente (049 8205021) o via email (ariapulita@comune.padova.it); il martedì dalle ore 9 alle 12 e il giovedì dalle ore 14 alle 17 anche senza appuntamento.