“Giotto sotto le stelle”: aperture serali della Cappella degli Scrovegni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

È ripartita la stagione di Giotto sotto le stelle…, l’apertura in fascia serale della Cappella degli Scrovegni. Una visita suggestiva e coinvolgente in una delle sedi più famose affrescate da Giotto.

Le visite si tengono dal martedì alla domenica (e lunedì festivi) a partire dal 25 marzo al 04 novembre e dal 27 dicembre al 06 gennaio (31/12 e 01/01 esclusi). Apertura straordinaria nelle serate di lunedì: 23 e 30 aprile 2018.

Si inizia alle 19 e l’ultimo turno entra alle 21:20.

Il servizio di apertura serale è svolto in concessione dalla Cooperativa sociale Giotto e dalla Cooperativa sociale Socioculturale.

Giotto sotto le stelle

Informazioni

biglietto: intero euro 8, ridotto euro 6

prenotazione consigliata: tel. +39 049 2010020 oppure on line www.cappelladegliscrovegni.it

entrata dai Musei Civici agli Eremitani

piazza Eremitani 8

tel. +39 049 8204551

Dettagli

Il servizio serale è a cura della Cooperativa sociale Giotto di Padova e della veneziana Cooperativa sociale Socioculturale.

I biglietti per le visite serali sono acquistabili il giorno stesso alla cassa dei Musei Eremitani dalle ore 17 e negli IAT Uffici informazioni turistiche negli orari diurni.

Si consiglia la prenotazione sul sito internet www.cappelladegliscrovegni.it o tramite call center 0492010020, anche se in questo caso non si può prenotare per il giorno stesso.

Tutte le informazioni relative alle visite serali si possono consultare sul sito internet dedicato www.giottosottolestelle.it

Per informazioni e disponibilità per le visite guidate serali è necessario scrivere all’indirizzo mail settorecultura@socioculturale.it - sms e whatsapp al 3341633273 - tel 0415322920 selezionando il tasto 2 settore cultura dal lunedì al venerdì 9 – 13 e 14 – 17.30.

Gallery