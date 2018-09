Quando "Riciclare conviene" davvero: la campagna si conclude con numeri eccellenti

Che successo! Se in poco meno di un mese dall’avvio di “Riciclare Conviene” erano già stati recuperati 2.150 cartoni Tetra Pak®, a conclusione della tappa Padova si scopre ancora più attenta al riciclo: sono infatti 8.566 i contenitori Tetra Pak® conferiti al Conad Super Store di Via Ostiala Gallenia e 3.671 gli eco-scontrini erogati, grazie ai quali i padovani hanno potuto beneficiare di buoni sconto da 5 euro sulla spesa.

La soddisfazione di Chiara Gallani

Particolarmente soddisfatta Chiara Gallani, assessore all'ambiente del Comune di Padova: "La campagna ha raggiunto molti cittadini, segno che la sensibilità per la raccolta differenziata è alta e diffusa. Il TetraPak da tempo si ricicla con la carta, ma non sempre questo è noto e quindi ogni informazione in più è importante. Siamo convinti che coinvolgendo in maniera anche divertente le persone sia possibile migliorare sensibilmente la quantità, ma soprattutto la qualità, dei rifiuti destinati al riciclo innescando processi virtuosi di economia circolare".

"Raccolta differenziata sempre migliore"

Giovanni Piccoli, responsabile Servizi Ambientali AcegasApsAmga, evidenzia: "Il successo dell’iniziativa, esprime assai bene la sensibilità ambientale dei padovani. Per chi come noi gestisce i servizi ambientali in città è un messaggio importante, che ci fa comprendere quanto si possa ancora spingere verso una raccolta differenziata sempre di migliore qualità. Già dai prossimi mesi, AcegasApsAmga sarà infatti impegnata in una serie di iniziative online e offline volte proprio a creare ancora maggior conoscenza delle buone pratiche di separazione dei rifiuti".

Numeri quadriplicati nelle ultime settimane

I numeri dell’iniziativa, quadruplicati nelle ultime settimane, hanno dimostrato la sensibilità dei cittadini nei confronti del messaggio che anima Riciclare Conviene: riciclare fa bene all’ambiente e al territorio, in più conviene perché fa risparmiare. A fronte del conferimento di confezioni per latte, succhi di frutta, vino e altri alimenti e bevande, i padovani, hanno infatti ricevuto buoni sconto da spendere nel Superstore Conad, partner dell’iniziativa. A tal proposito arriva il commento di Nicola Bottigelli, Socio Amministratore Conad Superstore di Padova: “Ringraziamo i nostri clienti che hanno sposato con crescente interesse e partecipazione questa importante iniziativa, che dimostra come l’attenzione all’ambiente, fatta anche di piccoli gesti, contribuisca a creare il valore di una comunità in cui Conad crede con forza e per la quale lavoriamo ogni giorno con impegno”. Conclude Lorenzo Nannariello, Responsabile Progetti Ambientali di Tetra Pak Italia: "Anche a Padova Riciclare Conviene è riuscita a esprimere a pieno quello che da anni è l’impegno di Tetra Pak nel diffondere la cultura del riciclo come buona pratica e del rifiuto come risorsa anziché problema".